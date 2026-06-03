Transfert au PSG : «Je ne savais pas que j’allais partir», les larmes d’Ibrahima Konaté à son départ de Liverpool 

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain et le Real Madrid sembleraient se disputer les services d’Ibrahima Konaté devenu agent libre en fin de semaine dernière avec l’annonce de son départ de Liverpool. Une fin d’histoire qu’il n’a pas vraiment vu venir comme raconté à France Inter, mais pas sans émotions au vu du contexte avec notamment les adieux de Mohamed Salah et d’Andrew Robertson à Anfield.

Le PSG ou le Real Madrid ? Ces derniers jours, le feuilleton Ibrahima Konaté est reparti de plus belle en raison de l’absence d’un accord avec Liverpool pour prolonger son contrat. Résultat ? L’international français a annoncé son départ en tant qu’agent libre cinq ans après avoir signé en faveur du club de la Mersey. Après Mohamed Salah et Andrew Robertson, Konaté quitte aussi Anfield sans avoir pu faire ses adieux aux fans des Reds.

«A Liverpool, jusqu’au dernier match je ne savais pas que j’allais partir» A Clairefontaine avec l’équipe de France depuis plus d’une semaine à présent dans le cadre de la préparation de la Coupe du monde en Amérique du nord (11 juin-19 juillet), Ibrahima Konaté a répondu aux questions de Natalie Ianetta notamment pour France Inter en s’attardant sur les adieux toujours émouvants qu’il a connu dans sa carrière que ce soit à Sochaux, à Leipzig et à présent à Liverpool. « Dans un vestiaire, on créé une nouvelle famille parce que tu passes une partie de ta vie et tu ne sais pas combien de temps ça va durer. Quand je suis parti de Sochaux, j’étais en sanglots et c’était dingue. Les petits jeunes étaient étonnés de me voir dans cet état-là. A Leipzig pareil. A Liverpool, jusqu’au dernier match je ne savais pas que j’allais partir ».