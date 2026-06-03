Transfert à 100M€ : Le mercato du PSG déjà chamboulé par cette décision ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Quelques jours après le nouveau sacre du PSG en Ligue des champions, un dossier revient régulièrement dans les médias en marge du mercato : le transfert de Yan Diomandé, attaquant latéral ivoirien du RB Leipzig qui sera au rendez-vous de la Coupe du monde avec les Éléphants. Et après ? Un transfert à hauteur de 100M€ fait beaucoup parler dans la presse spécialisée, mais ni le Paris Saint-Germain ni Liverpool devrait réussir son coup.

A l’été 2025, Yan Diomandé quittait Leganes pour le RB Leipzig. Au sein de l’effectif du pensionnaire de Bundesliga, l’ailier de 19 ans a inscrit 12 buts en Bundesliga et une réalisation en Coupe d’Allemagne. Mais c’est surtout l’impression visuelle qu’il a laissé ballon au pied pendant les rencontres du club allemand qui font de lui une piste très courtisée à l’approche de l’ouverture du mercato d’été (15 juin-1er septembre).

Bras de fer entre Liverpool et le PSG pour Yan Diomandé ? Au point où l’international ivoirien qui participera au Mondial avec les Éléphants sur le sol américain (11 juin-19 juillet) ferait tourner quelques têtes sur le marché des transferts. Liverpool qui a enregistré le départ de sa légende Mohamed Salah serait sur les rangs, à l’instar du double champion d’Europe en titre : le Paris Saint-Germain. Où en est cette opération ? Elle ne serait pas aussi avancée que ce qui peut se dire dans la presse selon Florian Plettenberg. Le journaliste de Sky Deutschland assure que Diomandé n’aurait pas donné son feu vert à Liverpool et même son de cloche pour le PSG.