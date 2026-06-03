Transfert à 100M€ : Cet attaquant lâche une réponse au PSG !

Amadou Diawara

Pour renforcer son attaque, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi verrait d'un bon œil l'idée de recruter Yan Diomande. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2030 avec le RB Leipzig, le crack de 19 ans coutera très cher lors du prochain mercato. En effet, le club allemand réclamerait 100M€ minimum pour son transfert. Interrogé sur son avenir, Yan Diomande s'est prononcé sur son prix et sur l'intérêt du PSG.

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes le 15 juin, Luis Enrique a déjà dévoilé la stratégie du PSG. A en croire le coach espagnol, le club de la capitale ne va procéder qu'à quelques ajustements pour étoffer son effectif, comme il a pu le faire pour la saison 2025-2026 avec les arrivées de Renato Marin, Illia Zabarnyi et de Lucas Chevalier en été, ainsi que de celle de Dro Fernandez en hiver.

«Je ne sais pas si ça va aller à tout le monde de payer ça» « Le mercato ? C'est un autre chapitre. On va suivre notre ligne de conduite. On n'a pas besoin de beaucoup de joueurs parce qu'il est très dur d'intégrer le PSG. On va travailler sur le futur, mais il n'y a aucune urgence. On aura besoin de nouveaux joueurs pour avoir d'autres options, mais nous avons déjà un très bon effectif. On va y aller piano piano », a affirmé Luis Enrique, l'entraineur du PSG, en conférence de presse.