Le PSG a trouvé le nouveau Dembélé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG devrait se montrer actif sur le mercato afin de régénérer un effectif qui a tout gagné. Dans cette optique, le club parisien pourrait d'ailleurs se mettre en quête d'un avant-centre pour offrir une vraie rotation à Ousmane Dembélé. La piste menant à Eli Junior Kroupi prend de l'ampleur. Mais faut-il le recruter ?

Désormais double champion d'Europe, le PSG doit se tourner vers un été qui s'annonce crucial afin de poursuivre cette hégémonie sur le football européen. Dans cette optique, il faudra notamment regénérer un effectif qui a tout gagné. Plusieurs dossiers seraient déjà activés en coulisses et Luis Campos chercherait notamment à recruter un nouvel avant-centre susceptible d'offrir une vraie concurrence à Ousmane Dembélé. La piste menant à Eli Junior Kroupi aurait ainsi pris de l'ampleur.

Le PSG à fond sur Kroupi ? En effet, plusieurs informations ont circulé ces derniers jours, faisant état d'un intérêt du PSG pour Eli Junior Kroupi. Alors que la piste menant à Julian Alvarez s'est clairement refroidi, le club parisien aurait décidé d'accélérer pour recruter le jeune attaquant français qui a brillé cette saison du côté de Bournemouth. Un joueur qui semble parfaitement coller au projet lancé par Luis Campos et Luis Enrique au PSG. Et surtout, le profil de Kroupi correspond plus que Gonçalo Ramos à ce que le technicien espagnol attend d'un numéro 9.