Le PSG a trouvé le nouveau Dembélé ?

Cet été, le PSG devrait se montrer actif sur le mercato afin de régénérer un effectif qui a tout gagné. Dans cette optique, le club parisien pourrait d'ailleurs se mettre en quête d'un avant-centre pour offrir une vraie rotation à Ousmane Dembélé. La piste menant à Eli Junior Kroupi prend de l'ampleur. Mais faut-il le recruter ?
Désormais double champion d'Europe, le PSG doit se tourner vers un été qui s'annonce crucial afin de poursuivre cette hégémonie sur le football européen. Dans cette optique, il faudra notamment regénérer un effectif qui a tout gagné. Plusieurs dossiers seraient déjà activés en coulisses et Luis Campos chercherait notamment à recruter un nouvel avant-centre susceptible d'offrir une vraie concurrence à Ousmane Dembélé. La piste menant à Eli Junior Kroupi aurait ainsi pris de l'ampleur.
Le PSG à fond sur Kroupi ?
En effet, plusieurs informations ont circulé ces derniers jours, faisant état d'un intérêt du PSG pour Eli Junior Kroupi. Alors que la piste menant à Julian Alvarez s'est clairement refroidi, le club parisien aurait décidé d'accélérer pour recruter le jeune attaquant français qui a brillé cette saison du côté de Bournemouth. Un joueur qui semble parfaitement coller au projet lancé par Luis Campos et Luis Enrique au PSG. Et surtout, le profil de Kroupi correspond plus que Gonçalo Ramos à ce que le technicien espagnol attend d'un numéro 9.
«C'est le futur Ousmane Dembélé»
Un profil totalement validé par Walid Acherchour qui voit Eli Junior Kroupi comme le nouveau Ousmane Dembélé. « Je ne suis pas fermé à l'arrivée de certains joueurs. Je suis plus Eli Kroupi que Julian Alvarez devant parce que je reste persuadé qu'un joueur français va se mettre au diapason de l'équipe dans le logiciel Luis Enrique, il y aura beaucoup moins de pression qu'un énorme transfert comme Julian Alvarez qui arrive avec le statut de champion du monde. Il serait beaucoup plus Désiré Doué Eli Kroupi. Il a totalement le profil Luis Enrique, c'est le futur Ousmane Dembélé de son système », confiait-il au micro de l'After Foot sur RMC.
Selon vous, le PSG doit-il recruter Eli Junior Kroupi ?