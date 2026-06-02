Le PSG accélère pour le transfert du «futur Dembélé» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à régénérer un groupe qui a déjà beaucoup gagné, le PSG pourrait bien s'activer dans les prochains jours sur le mercato. Le secteur offensif sera notamment concerné, avec la possibilité de voir Eli Junior Kroupi débarquer. Et pour Walid Acherchour, ce serait un énorme coup puisqu'il voit le jeune attaquant comme le successeur d'Ousmane Dembélé.

Dans les prochaines heures, le PSG devrait mettre un sérieux coup d'accélérateur sur son mercato afin d'apporter du sang neuf à son effectif. L'arrivée d'un avant-centre polyvalent est d'ailleurs attendue prochainement selon les informations de L'EQUIPE, qui ajoute qu'Eli Junior Kroupi est surveillé de près par Luis Campos. Un profil totalement validé par Walid Acherchour qui voit l'attaquant de Bournemouth comme le futur Ousmane Dembélé.

Le PSG tente le coup pour Kroupi « Je ne suis pas fermé à l'arrivée de certains joueurs. Je suis plus Eli Kroupi que Julian Alvarez devant parce que je reste persuadé qu'un joueur français va se mettre au diapason de l'équipe dans le logiciel Luis Enrique, il y aura beaucoup moins de pression qu'un énorme transfert comme Julian Alvarez qui arrive avec le statut de champion du monde. Il serait beaucoup plus Désiré Doué Eli Kroupi. Il a totalement le profil Luis Enrique, c'est le futur Ousmane Dembélé de son système », confie-t-il au micro de l'After Foot sur RMC.