Le PSG remporte la Ligue des champions : L'équipe de France a adoré !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi soir, le PSG a dominé Arsenal aux tirs-au-but afin de s'offrir une deuxième Ligue des champions de suite. Une finale que les joueurs de l'équipe de France, actuellement présents à Clairefontaine pour préparer la Coupe du monde, ont pu suivre au château. Et Aurélien Tchouaméni ainsi que Robin Risser ont salué les Parisiens.

Au terme d'un match très tendu et insoutenable en matière de stress pour les supporters, le PSG a finalement remporté la Ligue des champions pour la deuxième fois d'affilée en dominant Arsenal en finale aux tirs-au-but. Un succès auquel ont participé cinq joueurs qui disputeront la Coupe du monde avec l'équipe de France à savoir Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Lucas Hernandez, Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery. Par conséquent, les Bleus déjà présents à Clairefontaine ont suivi attentivement la rencontre à l'image du Lensois Robin Risser.

Les Bleus ont vibré pour le PSG « J’ai regardé la finale dans ma chambre, félicitations au PSG pour cette victoire, si je peux faire écho à mon club, encore plus flatté d’être le dauphin de cette équipe, championne d’Europe, c’est une fierté je pense, un accomplissement pour le club du RC Lens. On peut se dire qu’on a lutté à distance avec eux jusqu’à deux journées de la fin, c’est une belle saison », a confié le portier du RC Lens en conférence de presse.