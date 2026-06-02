Rugby - Top 14 : Thomas Ramos les fait tous craquer, «il est vraiment chambreur»

Axel Cornic

Que ce soit avec le XV de France ou son club du Stade Toulousain, Thomas Ramos a montré qu’il était l’un des meilleurs joueurs de la planète à son poste. Mais l’arrière tricolore a d’autres talents et surtout celui d’agacer, comme l’a une nouvelle fois confirmé l’un de ses coéquipiers en sélection.

On retrouve des nombreux titres dans l’armoire à trophées de Thomas Ramos, avec des Boucliers de Brennus, des Champions Cups et même un Grand Chelem avec le XV de France. Mais il en a reçu un non-officiel assez drôle, puisqu’en avril dernier il a été élu plus gros chambreur du Top 14, battant ainsi le Parisien Romain Briatte et le Bordelo-bèglais Matthieu Jalibert.

L’autre Thomas Ramos C’était un petit sondage mené par Midi Olympique qu’il a remporté haut la main, puisque le bi-hebdomadaire a même précisé : « un des joueurs nous a même cité trois fois son nom dans le top 3 ». Et ce n’est pas Gaël Fickou qui va défendre Thomas Ramos ! « Je ne suis pas trop chambreur à la Thomas Ramos ou à la Nolann Le Garrec. Qu’est-ce qu’ils disent ? Tout le match ils te mettent des pièces » a confié le trois-quart centre du Racing 92, dans le podcast Rugy Confidential diffusé sur YouTube.