Stade Toulousain - Antoine Dupont et Thomas Ramos transférés : Le coup tenté par Fabien Galthié avec un autre club du Top 14

Axel Cornic

Depuis 2020, Fabien Galthié dirige le XV de France d’une main de maître et si les critiques ne manquent pas, il possède actuellement l’un des meilleurs bilans pour un sélectionneur. Mais avant cela, il a été comme beaucoup entraineur de club et à l’époque, il semblait déjà avoir décelé le talent d’Antoine Dupont ainsi que de Thomas Ramos.

Pour la deuxième fois de suite, c’est le XV de France qui a remporté le 6 Nations. De bon augure à un peu plus d’un an de la prochaine Coupe du monde, avec Fabien Galthié qui va sans aucun doute vouloir faire mieux que le quart de finale de 2023. Et il pourra compter sur ses cadres pour y arriver, comme le capitaine Antoine Dupont ou encore le très expérimenté Thomas Ramos.

« Quand le Stade Toulousain n’était pas au top du top, Toulon voulait recruter Ramos et Dupont » Les trois hommes sont au centre du projet du XV de France, mais on aurait très bien pu les voir travailler ensemble dans un autre contexte. Agent de Dupont et Ramos, mais également de plusieurs autres stars françaises, Thierry Cazedevals a en effet expliqué que Galthié souhaitait les recruter au RCT, qu’il a entrainé de 2017 à 2018. « Quand le Stade Toulousain n’était pas au top du top, Toulon voulait recruter Thomas Ramos et Antoine Dupont. C’est Fabien Galthié qui entrainait le RCT à l’époque » a-t-il expliqué, dans le podcast RugbyPhysio diffusé sur YouTube.