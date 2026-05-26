Real Madrid - «C’est un investissement pharaonique» : Voilà ce qu’il faut payer pour recruter Kylian Mbappé !

Pierrick Levallet

En plein malaise au Real Madrid depuis quelques jours maintenant, Kylian Mbappé cristallise les critiques dans la capitale espagnole. Certains supporters réclament notamment le départ du capitaine de l’équipe de France seulement deux ans après son arrivée. Seulement, les clubs qui souhaiteraient le recruter devront mettre en place une opération colossale cet été.

Depuis quelques semaines maintenant, Kylian Mbappé cristallise les critiques au Real Madrid. Le capitaine de l’équipe de France ne fait plus l’unanimité auprès des supporters madrilènes. Certains réclament même son départ cet été, à l’image de la pétition lancée et signée par plusieurs millions de personnes. En ce sens, l’attaquant de 27 ans a été évoqué vers de nombreuses destinations, dont la Premier League. Pierre Ménès a toutefois indiqué que son transfert nécessiterait une opération colossale cet été.

«C’est 180-200M€ + le salaire derrière + la prime à la signature» « Je veux bien mais qui va pouvoir payer Kylian Mbappé ? C’est un fantasme. Il n’y a pas un club qui va pouvoir se positionner. Le Real, s’ils veulent vendre Mbappé, il a encore trois ans de contrat, donc c’est hors de prix. C’est 180-200M€ + le salaire derrière + la prime à la signature. C’est un investissement pharaonique. Ce que j’attends avec impatience, c’est de voir Mourinho sur le banc. Et si Mourinho fait de Mbappé l’homme de base de son Real comme tout le monde a toujours fait de Mbappé dans toutes les équipes où il est passé, que ce soit les PSG d’Emery, de Tuchel, de Galtier, même de Luis Enrique, de Xabi Alonso au Real, de Deschamps en équipe de France... » a d’abord expliqué l’ancien chroniqueur de Canal+ sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.