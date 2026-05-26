Entre Bruno Genesio et Christophe Galtier, Samir Nasri affiche sa préférence pour entraîner l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’Habib Beye ne devrait pas être conservé, l’OM a une liste de quatre-cinq noms afin de le remplacer la saison prochaine, sur laquelle on retrouve notamment Bruno Genesio et Christophe Galtier. Entre les deux techniciens français, Samir Nasri a une préférence qu’il a exprimée sur le plateau de Canal+.

D’après les informations de L’Équipe, une piste se distingue pour remplacer Habib Beye à l’OM, celle menant à Bruno Genesio, dont le départ du LOSC a été officialisé lundi. Si Christophe Galtier figure également sur la liste de la nouvelle direction marseillaise, le fait qu’il soit encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le Neom FC complique les choses. Ce qui n’est pas un problème pour Samir Nasri, puisque ce dernier penche plutôt en faveur de Genesio.

Nasri préfère Bruno Genesio à Christophe Galtier « Moi, je prendrais Genesio. Parce que si je prends Galtier, il faudra déjà que je tranche entre Gouiri et lui parce qu'ils ont un différend depuis Nice », a déclaré l'ancien joueur formé à l’OM, désormais consultant pour Canal+. « Même si Galtier connaît l'environnement marseillais, je prendrais Genesio parce que je trouve que c'est un gage de sécurité et de résultats en Ligue 1. Et il apporterait un peu plus de calme et de sérénité dans l'environnement marseillais. »