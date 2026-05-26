Mercato : Le PSG négocie pour un crack, son transfert va condamner Barcola ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs mois, le nom de Yan Diomandé (RB Leizpig) revient avec insistance du côté du PSG, mais également de Liverpool. Mais si le club parisien en venait à signer le prodige de 19 ans, cette arrivée pourrait propulser le départ de Bradley Barcola vers les « Reds » selon Fabrizio Romano. Explications.

Le mercato estival du PSG risque d’être animé. De nombreux joueurs sont ciblés par le club parisien, comme par exemple Yan Diomandé. Auteur d’une très bonne saison avec le RB Leipzig, l’international Ivoirien a récemment été élu meilleur jeune de Bundesliga. Depuis plusieurs mois, l’ailier de 19 ans a été annoncé dans les petits papiers de grands cadors européens, mais surtout du PSG et de Liverpool, qui semblent à l’heure actuelle les deux candidats les plus crédibles pour le signer cet été.

Le PSG sur Yan Diomandé Comme le révèle le journaliste Fabrizio Romano, Liverpool et le PSG sont actuellement en train de négocier avec l’entourage de Yan Diomandé. Pour rappel, la presse allemande révélait récemment que le RB Leipzig aimerait conserver son talent le temps d’une saison supplémentaire. Mais en cas de départ, le club allemand attendrait au moins 100M€. Concernant Yan Diomandé, Fabrizio Romano annonce que si ce dernier venait à signer en faveur du PSG, cela pourrait avoir une incidence directe dans l’avenir de Bradley Barcola.