Mercato : Le PSG négocie pour un crack, son transfert va condamner Barcola ?

Depuis plusieurs mois, le nom de Yan Diomandé (RB Leizpig) revient avec insistance du côté du PSG, mais également de Liverpool. Mais si le club parisien en venait à signer le prodige de 19 ans, cette arrivée pourrait propulser le départ de Bradley Barcola vers les « Reds » selon Fabrizio Romano. Explications.
Le mercato estival du PSG risque d’être animé. De nombreux joueurs sont ciblés par le club parisien, comme par exemple Yan Diomandé. Auteur d’une très bonne saison avec le RB Leipzig, l’international Ivoirien a récemment été élu meilleur jeune de Bundesliga. Depuis plusieurs mois, l’ailier de 19 ans a été annoncé dans les petits papiers de grands cadors européens, mais surtout du PSG et de Liverpool, qui semblent à l’heure actuelle les deux candidats les plus crédibles pour le signer cet été.
Le PSG sur Yan Diomandé
Comme le révèle le journaliste Fabrizio Romano, Liverpool et le PSG sont actuellement en train de négocier avec l’entourage de Yan Diomandé. Pour rappel, la presse allemande révélait récemment que le RB Leipzig aimerait conserver son talent le temps d’une saison supplémentaire. Mais en cas de départ, le club allemand attendrait au moins 100M€. Concernant Yan Diomandé, Fabrizio Romano annonce que si ce dernier venait à signer en faveur du PSG, cela pourrait avoir une incidence directe dans l’avenir de Bradley Barcola.
Bradley Barcola vers Liverpool ?
En effet, l’ailier du PSG est toujours très convoité par Liverpool. Le Français pourrait ainsi se diriger vers les « Reds », lui qui figure en tête de liste du club anglais. De son côté, Diomandé évoquait son avenir récemment : « Je n’y pense pas pour le moment. Je suis sous contrat à Leipzig et j’aime jouer ici. Mais personne ne sait ce qui se passera après. Tout le monde a des ambitions, moi y compris. Mon rêve est de jouer au plus haut niveau possible. »