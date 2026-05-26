Départ de Bruno Genesio : Daniel Riolo annonce son remplaçant au LOSC !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après deux ans de collaboration, le LOSC et Bruno Genesio ont officialisé leur séparation lundi dans un communiqué publié par le club, qui va donc devoir lui trouver un remplaçant. Dans cette optique, un nom se dégage d’après les informations du journaliste Daniel Riolo, celui de Davide Ancelotti, actuellement adjoint de son père, Carlo Ancelotti, en sélection brésilienne.

C’était la tendance et elle s’est confirmée ce lundi : Bruno Genesio ne sera plus l’entraîneur du LOSC la saison prochaine. En fin de contrat, le technicien français âgé de 59 ans va quitter son poste deux ans après sa prise de fonction. La question est désormais de savoir qui viendra le remplacer sur le banc lillois et d’après Daniel Riolo, la piste menant à Davide Ancelotti se distingue aujourd’hui.

Davide Anceloti en pole pour remplacer Genesio « Bruno Genesio sera remplacé, pour l’instant, par celui qui tient la corde, Davide Ancelotti. Pour l’instant, c’est lui le choix. Il y a peut-être d’autres pistes, mais pour l’instant, c'est comme ça que ça pourrait se goupiller. Thiago Motta vient un petit peu plus loin, il n’y a pas eu de contact encore. Olivier Létang ne veut pas un entraîneur français ? A priori non », a déclaré Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC. Des informations confirmées par L’Équipe, qui précise qu’une promotion de Dimitri Farbos, adjoint de Bruno Genesio qui souhaite devenir numéro 1, a également des partisans en interne.