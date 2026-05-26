«Je suis persuadé à 100% qu'il ira au PSG» : Un joueur annonce le premier transfert de l'été à Paris ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu'ait annoncé avoir mis en stand by plusieurs dossiers en attendant la finale de la Ligue des champions, Luis Campos avait déjà avancé sur certaines pistes. L'une d'elles mène à un crack russe à savoir Aleksey Batrakov. Et l'un de ses coéquipiers au Lokomotiv Moscou assure être «persuadé à 100% que Batrakov ira au PSG».

Cet été, le PSG devrait poursuivre sur sa lancée d'un projet qui a fait ses preuves. Ainsi, Luis Campos continuera de prospecter sur le marché des transferts afin de recruter des jeunes talents. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG aurait notamment un œil sur le marché russe où le profil du milieu offensif du Lokomotiv Moscou Aleksey Batrakov (20 ans) lui plairait grandement.

«Je suis persuadé à 100% que Batrakov ira au PSG» D'ailleurs, l'intérêt du PSG pour le jeune russe fait d'ailleurs parler au sein du vestiaire du Lokomotiv Moscou. A tel point qu'Anton Mitryushkin, gardien de but et capitaine du club moscovite, annonce même l'arrivée de son coéquipier à Paris. « L'avenir de Batrakov ? On espère que tout se passera bien ! On ne commente pas les rumeurs au sein de l'équipe, mais évidemment, tout le monde l'espère. Un transfert au PSG serait une aubaine pour tous. Je suis persuadé à 100% que Batrakov ira au PSG », lance-t-il auprès de Legalbet.