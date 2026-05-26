Kylian Mbappé et Vinicius Jr : Le patron du Real Madrid a tranché pour la saison prochaine !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le Real Madrid face à un grand changement. Président du club depuis 2009, Florentino Perez va devoir passer par des élections afin de potentiellement pouvoir rester à la tête de « la Casa Blanca ». Dans des promesses en cas de réélection, l’homme d’affaires de 79 ans compte bien continuer de faire de Kylian Mbappé et de Vinicius Jr ses hommes forts.

D’ici quelques semaines, le Real Madrid disposera potentiellement d’un nouveau président. En place depuis 2009, Florentino Perez va devoir passer par des élections afin de rester en place. Son adversaire, Enrique Riquelme lui, a promis qu’en cas d’élection, deux stars devraient signer pour le club madrilène. Comme l’annonce MARCA, Perez lui, a des plans bien différents pour l’avenir du Real, et cela concerne notamment Kylian Mbappé et Vinicius Jr.

Perez veut continuer avec Mbappé et Vinicius En effet, le quotidien espagnol indique qu’en cas de réélection, Florentino Perez va décider de continuer à maintenir le Français et le Brésilien au centre de son projet. Kylian Mbappé, Vinicius Jr, ainsi que Jude Bellingham seront toujours les visages importants du club. Pourtant, à l’image de Daniel Riolo, de nombreux observateurs estiment que l’attaquant français et l’ailier brésilien ne sont plus du tout compatibles.