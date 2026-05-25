Kylian Mbappé affiche sa tristesse sur Instagram, cette relation va beaucoup lui manquer !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé sort d'une saison très mouvementée avec le Real Madrid, et ses relations seraient tendues avec certaines membres du vestiaire merengue. Mais c'est loin d'être le cas avec David Alaba, à qui Mbappé a fait une véritable déclaration ces dernières heures lorsque le défenseur autrichien a officialisé son départ du Real Madrid.

Pour sa deuxième saison sous le maillot du Real Madrid, Kylian Mbappé a encore vécu des moments très compliqués ces derniers mois ! Nouvelle année sans titre majeur pour le club merengue, et en dépit de ses grosses statistiques sur le plan personnel (42 buts et 7 passes décisives en 44 matchs toutes compétitions confondues), l'attaquant français de 27 ans est loin de faire l'unanimité. Certains supporters du Real Madrid réclament même un départ de Mbappé cet été, mais en attendant, c'est un autre grand nom de l'effectif qui a officialisé la fin de son aventure madrilène.

Alaba quitte le Real Madrid Vendredi, le Real Madrid a communiqué sur le départ de David Alaba (33 ans) qui arrive en fin de contrat et ne continue donc pas l'aventure avec la Casa Blanca : « Le Real Madrid et David Alaba ont convenu de mettre fin à son parcours en tant que joueur de notre club à la fin de la présente saison. Le Real Madrid souhaite exprimer sa gratitude et toute son affection à un joueur qui a fait partie d’une équipe ayant marqué l’une des périodes les plus réussies de notre histoire », a indiqué le Real Madrid. Et Kylian Mbappé a réagi à cette nouvelle en story Instagram, se montrant affecté par le départ d'Alaba.