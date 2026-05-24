Le PSG veut boucler trois transferts cet été !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, nul doute que le PSG va chercher à se montrer actif sur le mercato. Si certains départs pourraient avoir lieu au sein du club parisien, Luis Enrique et Luis Campos auraient déjà ciblé plusieurs profils afin de renforcer l’effectif. Deux ou trois arrivées pourraient avoir lieu d’ici les prochains mois à Paris. Explications.

De quoi sera fait le mercato estival du PSG ? Une chose est certaine, pour le moment, Luis Enrique et Luis Campos sont totalement focalisés sur la finale de Ligue des Champions dans six jours face à Arsenal. Mais dès la fin de cette saison 2025-2026 qui pourrait de nouveau être historique pour Paris, le décideurs du PSG vont enclencher les grandes manœuvres. Depuis plusieurs semaines, plusieurs pistes ont été annoncées du côté du club parisien comme Maghnes Akliouche (AS Monaco), Ayyoub Bouaddi (LOSC), Mateus Fernandes (West Ham) ou encore Julian Alvarez (Atlético de Madrid).

Trois nouvelles arrivées cet été ? Et comme le révèle l’Equipe ce dimanche, le PSG a bel et bien ciblé deux ou trois profils pour des potentielles arrivées cet été. Selon le quotidien sportif, Luis Enrique et Luis Campos ont toujours un maître mot pour ce mercato estival : celui de la stabilité. Aucune arrivée ne viendra déstabiliser la structure d’un effectif déjà très bien en place. En revanche, alors que des départs pourraient avoir lieu dans les prochaines semaines, le PSG remplacera chaque joueur parti par une nouvelle arrivée…