C’est annoncé sur RMC : Trois phénomènes sont de retour au PSG !

Lors du troisième Classique de la saison, le PSG a corrigé l’OM (5-0) au Parc des Princes dimanche soir, pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Une soirée presque parfaite pour les Parisiens, notamment pour trois joueurs qui, selon Daniel Riolo, ont retrouvé leur meilleur niveau face aux Olympiens.

Comme l’a déclaré Luis Enrique à l’issue de la rencontre, le match face à l’OM était « presque parfait. » Battu à l’aller (1-0), puis vainqueur aux tirs au but lors du Trophée des champions (2-2, 4-1 aux t.a.b.), le PSG a cette fois-ci fait qu’une bouchée de Marseille, dominant ce troisième Classique de la saison de bout en bout, avec notamment un doublé de son Ballon d’Or Ousmane Dembélé mis en avant par Daniel Riolo, ainsi que Désiré Doué et João Neves.

Riolo a « retrouvé » Dembélé, Doué et Neves « Ce soir, il est pas du tout anecdotique le 5-0. Le niveau de Dembélé ce soir, de Doué, j’ai retrouvé tout le monde. João Neves a été excellent alors qu’on l’avait un peu perdu ces dernières semaines, ça a été un très très bon PSG », a réagi Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC.