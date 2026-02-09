C’est annoncé sur RMC : Trois phénomènes sont de retour au PSG !

Lors du troisième Classique de la saison, le PSG a corrigé l’OM (5-0) au Parc des Princes dimanche soir, pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Une soirée presque parfaite pour les Parisiens, notamment pour trois joueurs qui, selon Daniel Riolo, ont retrouvé leur meilleur niveau face aux Olympiens.
Comme l’a déclaré Luis Enrique à l’issue de la rencontre, le match face à l’OM était « presque parfait. » Battu à l’aller (1-0), puis vainqueur aux tirs au but lors du Trophée des champions (2-2, 4-1 aux t.a.b.), le PSG a cette fois-ci fait qu’une bouchée de Marseille, dominant ce troisième Classique de la saison de bout en bout, avec notamment un doublé de son Ballon d’Or Ousmane Dembélé mis en avant par Daniel Riolo, ainsi que Désiré Doué et João Neves.
Riolo a « retrouvé » Dembélé, Doué et Neves
« Ce soir, il est pas du tout anecdotique le 5-0. Le niveau de Dembélé ce soir, de Doué, j’ai retrouvé tout le monde. João Neves a été excellent alors qu’on l’avait un peu perdu ces dernières semaines, ça a été un très très bon PSG », a réagi Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC.
« Doué est dans tous les coups, je l’ai trouvé hyper bon »
L’éditorialiste a tenu à insister sur Désiré Doué, dans une mauvaise passe dernièrement et qu’il a souvent critiqué. « J’ai retrouvé du très bon Doué ce soir. Il est dans tous les coups, je l’ai trouvé hyper bon. Ces dernières semaines, j’ai été assez sévère avec lui, je ne le trouvais pas bon, ce soir non, il m’a plu », a ajouté Daniel Riolo. Avec cette victoire, le PSG est repassé devant le RC Lens, qui s’est imposé lors de la réception du Stade Rennais (3-1) samedi, et compte deux points d’avance sur les Sang et Or en tête du classement.