Chevalier a «la trouille», Luis Enrique face à un choix crucial au PSG !

Arrivé cet été au PSG en provenance du LOSC, Lucas Chevalier connaît des premiers mois compliqués au sein du club parisien. Le jeune gardien français est mis à l’épreuve par Luis Enrique, qui au vu des dernières prestations de son portier, va devoir effectuer un choix important pour la suite de la saison.
L’été dernier, le PSG a pris un gros risque au poste de gardien de but. Lucas Chevalier a été recruté en provenance du LOSC contre 40M€. Arrivé afin de prendre la succession de Gianluigi Donnarumma, le jeune gardien français n’a pas connu des premiers mois faciles dans la capitale. Auteur de quelques bévues dans ses cages, Chevalier a finalement été mis à l’épreuve par Luis Enrique, qui a récemment décidé d’installer une concurrence avec le Russe Matvey Safonov.
Concurrence Chevalier - Safonov au PSG
Alors que le numéro 39 a clairement marqué des points au cours des derniers mois de compétition, Luis Enrique évoquait le sujet en conférence de presse dernièrement : « Ce que je peux dire sur ce sujet, c’est que je suis content d’avoir trois gardiens comme eux. J’aime la concurrence à tous les postes. C’est le foot moderne. Il y a tout le temps des choses que tu peux changer, je suis très ouvert. Je me répète, je suis très content d’avoir trois gardiens avec ce niveau », expliquait l’entraîneur du PSG. Présente ce dimanche soir sur le plateau du Canal Football Club, la consultante Laure Boulleau a tiré un constat alarmant sur la situation de Lucas Chevalier.
Luis Enrique va devoir trancher
« Quand je regarde les images avec Chevalier, je sens qu’il a la trouille ! Safonov, on sent qu’il est plus serein et qu’il ne transmet pas de la peur à ses défenseurs », a ainsi confié l’ancienne joueuse du PSG. Alors qu’il a encore titularisé le Russe ce dimanche soir face à l’OM, Luis Enrique va devoir trancher pour la fin de saison. Décidera-t-il d’installer définitivement Safonov en tant que numéro un ? Lucas Chevalier réussira-t-il à se remettre la tête à l’endroit et à récupérer son rôle ?
Selon vous, que doit faire Luis Enrique avec ses gardiens au PSG ?