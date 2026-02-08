Zidane proche du PSG ? «Il ne faut jamais dire jamais !»

Si désormais, le PSG est entre de bonnes mains avec Luis Enrique comme entraîneur, les dirigeants parisiens ont tenté à plusieurs reprises de faire appel à Zinédine Zidane pour ce rôle. Approché par le club de la capitale en 2022 et 2023, le Ballon d’Or 1998 ne réfutait pas cette éventualité lors d’un entretien il y a plusieurs années.
Footballeur et entraîneur de légende, Zinédine Zidane a porté le Real Madrid vers les sommets en tant que coach. Vainqueur de trois Ligue des Champions consécutives entre 2016 et 2018, « Zizou » a ensuite été convoité par plusieurs cadors européens. En plus de la Juventus et de Manchester United, le PSG s’est déclaré à plusieurs reprises candidat pour accueillir Zidane sur son banc, notamment en 2022 et 2023.
« Le PSG, impossible ? Oui »
Mais quid de l’intérêt du Ballon d’Or 1998 pour une arrivée à Paris ? En 2016 tout d’abord, Zidane affichait peu d’espoirs quant à cette possible signature au PSG : « Entraîner l’OM ? Je n’ai pas envie de te dire que c’est impossible. Marseille, c’est quand même mythique. Tu sais comme moi que quand ça marche, c’est magnifique. Moi je suis marseillais, je ne suis pas objectif, mais on a tous envie de voir Marseille au plus haut. Et le PSG, impossible ? Oui. Je suis à Madrid, je suis marseillais, c’est compliqué », déclarait-il à RMC.
« Il ne faut jamais dire jamais. Surtout lorsque vous êtes entraîneur aujourd'hui »
Cependant, en 2022, alors que les rumeurs l’envoyant au PSG devenaient insistantes, Zidane avait changé de discours : « Il ne faut jamais dire jamais. Surtout lorsque vous êtes entraîneur aujourd'hui. Quand j'étais joueur, j'avais le choix, presque tous les clubs. Entraîneur, il n'y a pas cinquante clubs où je peux aller. Il y a deux ou trois possibilités. [...] Si je repars dans un club, c'est pour gagner. Je le dis en toute modestie. C'est pour cela que je ne peux pas aller n'importe où. »