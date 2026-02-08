Zidane proche du PSG ? «Il ne faut jamais dire jamais !»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si désormais, le PSG est entre de bonnes mains avec Luis Enrique comme entraîneur, les dirigeants parisiens ont tenté à plusieurs reprises de faire appel à Zinédine Zidane pour ce rôle. Approché par le club de la capitale en 2022 et 2023, le Ballon d’Or 1998 ne réfutait pas cette éventualité lors d’un entretien il y a plusieurs années.

Footballeur et entraîneur de légende, Zinédine Zidane a porté le Real Madrid vers les sommets en tant que coach. Vainqueur de trois Ligue des Champions consécutives entre 2016 et 2018, « Zizou » a ensuite été convoité par plusieurs cadors européens. En plus de la Juventus et de Manchester United, le PSG s’est déclaré à plusieurs reprises candidat pour accueillir Zidane sur son banc, notamment en 2022 et 2023.

«Zidane est le favori» pour un poste d'entraîneur, mais ce n'est pas pour diriger l'équipe de France ! https://t.co/RT1djJw74j — le10sport (@le10sport) February 5, 2026

« Le PSG, impossible ? Oui » Mais quid de l’intérêt du Ballon d’Or 1998 pour une arrivée à Paris ? En 2016 tout d’abord, Zidane affichait peu d’espoirs quant à cette possible signature au PSG : « Entraîner l’OM ? Je n’ai pas envie de te dire que c’est impossible. Marseille, c’est quand même mythique. Tu sais comme moi que quand ça marche, c’est magnifique. Moi je suis marseillais, je ne suis pas objectif, mais on a tous envie de voir Marseille au plus haut. Et le PSG, impossible ? Oui. Je suis à Madrid, je suis marseillais, c’est compliqué », déclarait-il à RMC.