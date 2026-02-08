Il change de métier pour signer au PSG : «Il n'avait pas encore vécu ça»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'année dernière le PSG a remporté la Ligue des champions et a décidé de repartir au combat avec quasiment le même effectif. Lors du dernier mercato estival, le club de la capitale n'a pas accueilli beaucoup de recrues mais l'une d'elles fait beaucoup parler. Son arrivée au PSG dans un tel club avait de quoi bouleverser le joueur en question.

Après avoir réussi à conquérir l'Europe l'an dernier, le PSG a dû répondre à plusieurs questions concernant son effectif. Le club de la capitale s'est notamment intéressé au poste de gardien. Les dirigeants ont décidé de se séparer de Gianluigi Donnarumma pour recruter un jeune gardien français. La transition n'a pas été facile.

« Non, il ne faut pas s'inquiéter pour Lucas Chevalier » Recruté au PSG après sa belle progression au LOSC, Lucas Chevalier a débarqué dans une grande équipe qui joue les premiers rôles en Europe. Et forcément, il faut répondre présent tout le temps. Son début de saison a parfois suscité quelques inquiétudes. « Non, il ne faut pas s'inquiéter pour Lucas Chevalier. Le métier n'est pas le même au LOSC qu'au PSG où l'exigence est plus forte. À Lille, il n'avait pas encore vécu ces matches de très, très haut niveau avec peu de ballons à jouer et plus délicats à négocier. Pour moi, c'est quelque chose de normal. À 24 ans, c'est compliqué de s'imposer comme ça, sans turbulence, dans le meilleur club d'Europe » assure Guillaume Warmuz, ancien gardien du RC Lens notamment, dans des propos rapportés par Eurosport.