Il change de métier pour signer au PSG : «Il n'avait pas encore vécu ça»

L'année dernière le PSG a remporté la Ligue des champions et a décidé de repartir au combat avec quasiment le même effectif. Lors du dernier mercato estival, le club de la capitale n'a pas accueilli beaucoup de recrues mais l'une d'elles fait beaucoup parler. Son arrivée au PSG dans un tel club avait de quoi bouleverser le joueur en question.
Après avoir réussi à conquérir l'Europe l'an dernier, le PSG a dû répondre à plusieurs questions concernant son effectif. Le club de la capitale s'est notamment intéressé au poste de gardien. Les dirigeants ont décidé de se séparer de Gianluigi Donnarumma pour recruter un jeune gardien français. La transition n'a pas été facile.
« Non, il ne faut pas s'inquiéter pour Lucas Chevalier »
Recruté au PSG après sa belle progression au LOSC, Lucas Chevalier a débarqué dans une grande équipe qui joue les premiers rôles en Europe. Et forcément, il faut répondre présent tout le temps. Son début de saison a parfois suscité quelques inquiétudes. « Non, il ne faut pas s'inquiéter pour Lucas Chevalier. Le métier n'est pas le même au LOSC qu'au PSG où l'exigence est plus forte. À Lille, il n'avait pas encore vécu ces matches de très, très haut niveau avec peu de ballons à jouer et plus délicats à négocier. Pour moi, c'est quelque chose de normal. À 24 ans, c'est compliqué de s'imposer comme ça, sans turbulence, dans le meilleur club d'Europe » assure Guillaume Warmuz, ancien gardien du RC Lens notamment, dans des propos rapportés par Eurosport.
Lucas Chevalier en concurrence avec Matvey Safonov
Ces dernières semaines, Lucas Chevalier a vu Luis Enrique lui préférer Matvey Safonov lors de quelques matches. Le Russe a réussi de belles performances et cela confirme qu'on attend mieux de Chevalier au PSG. « Avec Luis Enrique, tu peux te retrouver sur le banc même si tu t'appelles Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé. Lui, il voit la performance et veut avoir les meilleurs sur la pelouse. S'il estime que Matvey Safonov doit jouer pendant dix matches, il jouera pendant dix matches. Le jour où il estimera que Lucas Chevalier sera en accord avec ce qu'il espère, il va le remettre. Moi, je n'ai pas d’inquiétude. Il ne faut pas oublier que Gianluigi Donnarumma a été mis sur le banc (ndlr : contre le Bayern en phase de ligue de C1 en novembre 2024, défaite 0-1) avant de faire ses six mois exceptionnels avec le PSG » poursuit Guillaume Warmuz.