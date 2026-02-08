Greenwood vendu en cas d’offre «importante» : Les deux destinations imaginées pour l’attaquant de l’OM

Aujourd’hui, Mason Greenwood est un joueur de l’OM. Mais le restera-t-il encore longtemps ? Les performances de l’Anglais ne passent pas inaperçues auprès des grands clubs européens et voilà qu’une offre impossible à refuser pour le club phocéen pourrait sceller son départ dans les mois à venir. Mais pour aller où ?
Malgré la vive polémique, l’OM avait décidé de recruter Mason Greenwood en 2024. Sportivement, ce choix était le bon pour le club phocéen quand on voit l’apport de l’Anglais sur le terrain. D’ailleurs, voilà qu’il pourrait ne pas s’éterniser du côté de Marseille. Alors qu’il a déjà été question d’un intérêt de l’Arabie Saoudite pour Greenwood, des grands clubs européens pourraient également s’intéresser et pour l’OM, ça pourrait être compliqué de le retenir.
« Connaissant Marseille, si une offre importante arrive… »
Un départ de l’OM pourrait prochainement arriver pour Mason Greenwood. C’est notamment ce qu’imagine Chris Waddle. Pour MadeInFoot, l’ancien Olympien a confié concernant l’Anglais : « En ce moment, Greenwood marque presque pour le plaisir. Beaucoup de ses buts viennent sur penalty, c’est vrai, mais depuis son arrivée à Marseille, il est devenu un joueur très régulier. Son bilan est excellent et forcément, beaucoup de clubs vont s’intéresser à lui. Et connaissant Marseille, si une offre importante arrive, il y a de grandes chances qu’ils l’acceptent ».
« Convaincu que des clubs italiens et espagnols le suivent de près »
Et pour ce qui est des destinations de Mason Greenwood après l’OM, Chris Waddle a ses idées. « Techniquement, ce n’est pas forcément quelqu’un qui enflamme le stade ou qui provoque un “waouh” permanent, mais il est efficace. Il marque, encore et encore, et c’est ce qu’on lui demande. Il y aura forcément des clubs attentifs à sa situation. Quant à un éventuel retour en Angleterre, après tout ce qu’il a vécu sur et en dehors du terrain, je ne suis pas certain que ce soit sa priorité. En revanche, je suis convaincu que des clubs italiens et espagnols le suivent de près », a-t-il confié. A voir s’il verra juste pour l’avenir du numéro 10 de l’OM.