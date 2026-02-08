Greenwood vendu en cas d’offre «importante» : Les deux destinations imaginées pour l’attaquant de l’OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui, Mason Greenwood est un joueur de l’OM. Mais le restera-t-il encore longtemps ? Les performances de l’Anglais ne passent pas inaperçues auprès des grands clubs européens et voilà qu’une offre impossible à refuser pour le club phocéen pourrait sceller son départ dans les mois à venir. Mais pour aller où ?

Malgré la vive polémique, l’OM avait décidé de recruter Mason Greenwood en 2024. Sportivement, ce choix était le bon pour le club phocéen quand on voit l’apport de l’Anglais sur le terrain. D’ailleurs, voilà qu’il pourrait ne pas s’éterniser du côté de Marseille. Alors qu’il a déjà été question d’un intérêt de l’Arabie Saoudite pour Greenwood, des grands clubs européens pourraient également s’intéresser et pour l’OM, ça pourrait être compliqué de le retenir.

« Connaissant Marseille, si une offre importante arrive… » Un départ de l’OM pourrait prochainement arriver pour Mason Greenwood. C’est notamment ce qu’imagine Chris Waddle. Pour MadeInFoot, l’ancien Olympien a confié concernant l’Anglais : « En ce moment, Greenwood marque presque pour le plaisir. Beaucoup de ses buts viennent sur penalty, c’est vrai, mais depuis son arrivée à Marseille, il est devenu un joueur très régulier. Son bilan est excellent et forcément, beaucoup de clubs vont s’intéresser à lui. Et connaissant Marseille, si une offre importante arrive, il y a de grandes chances qu’ils l’acceptent ».