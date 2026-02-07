Ejecté par l’OM et De Zerbi, il sort enfin du silence !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Au bord de la crise en raison des derniers résultats, l'OM doit changer quelque chose. Et c'est de Roberto De Zerbi qu'une solution est venue puisque l'entraîneur italien a remercié l'un de ses joueurs et l'a invité à prendre la porte. Malgré la fin du mercato hivernal le 2 février dernier, le club a validé une nouvelle opération vendredi soir. Un départ suite auquel ce désormais ex-Olympien a pris la parole.

En débarquant à l'OM en 2024, Roberto De Zerbi n'a pas mis longtemps avant de s'habituer à sa nouvelle équipe et de mener ses hommes avec conviction. Parmi les forces en présence, l'entraîneur italien se servait assez souvent d'Amir Murillo, le défenseur panaméen. Mais celui-ci vient de quitter la cité phocéenne, lui qui était arrivé en 2023. Non sans adresser un dernier mot aux supporters marseillais.

Un nouvel entraîneur à l'OM : L'information sur le successeur imaginé de De Zerbi ! https://t.co/2fZ28coZRX — le10sport (@le10sport) February 7, 2026

Amir Murillo dit adieu aux supporters de l'OM Durant son aventure à Marseille, Amir Murillo a disputé 82 matches avec le maillot de l'OM mais ses dernières performances ont eu raison de lui. Roberto De Zerbi attendait plus d'engagement de sa part et il a fini par l'écarter. « Cher OM, ce n'est peut-être pas la fin que nous espérions, mais je ne peux pas clore ce chapitre sans adresser quelques mots de remerciement à vous, les fans, et à tous ceux qui m'ont marqué et avec qui j'ai partagé de grands moments au cours des deux dernières années et demie. Marseille aura toujours une place particulière dans mon cœur » confie-t-il sur Instagram.