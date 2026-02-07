Ejecté par l’OM et De Zerbi, il sort enfin du silence !

Au bord de la crise en raison des derniers résultats, l'OM doit changer quelque chose. Et c'est de Roberto De Zerbi qu'une solution est venue puisque l'entraîneur italien a remercié l'un de ses joueurs et l'a invité à prendre la porte. Malgré la fin du mercato hivernal le 2 février dernier, le club a validé une nouvelle opération vendredi soir. Un départ suite auquel ce désormais ex-Olympien a pris la parole.
En débarquant à l'OM en 2024, Roberto De Zerbi n'a pas mis longtemps avant de s'habituer à sa nouvelle équipe et de mener ses hommes avec conviction. Parmi les forces en présence, l'entraîneur italien se servait assez souvent d'Amir Murillo, le défenseur panaméen. Mais celui-ci vient de quitter la cité phocéenne, lui qui était arrivé en 2023. Non sans adresser un dernier mot aux supporters marseillais.
Amir Murillo dit adieu aux supporters de l'OM
Durant son aventure à Marseille, Amir Murillo a disputé 82 matches avec le maillot de l'OM mais ses dernières performances ont eu raison de lui. Roberto De Zerbi attendait plus d'engagement de sa part et il a fini par l'écarter. « Cher OM, ce n'est peut-être pas la fin que nous espérions, mais je ne peux pas clore ce chapitre sans adresser quelques mots de remerciement à vous, les fans, et à tous ceux qui m'ont marqué et avec qui j'ai partagé de grands moments au cours des deux dernières années et demie. Marseille aura toujours une place particulière dans mon cœur » confie-t-il sur Instagram.
« C'est la ville où Amir Jr. est né, où j'ai pu réaliser mon rêve d'enfant »
Vendredi, Amir Murillo a pris la direction de la Turquie où il s'est engagé avec Besiktas jusqu'en 2028. Une opération estimée à 6M€ qui met donc fin à son aventure à Marseille. « C'est la ville où Amir Jr. est né, où j'ai pu réaliser mon rêve d'enfant de jouer la Ligue des champions, et je la chérirai comme un endroit où j'ai ressenti une chaleur incomparable de la part des supporters du Stade Vélodrome. Ce sont des souvenirs indélébiles et inoubliables. Je tiens à remercier le club de m'avoir donné l'opportunité de porter ces couleurs et de faire partie de son histoire. Enfin, je tiens à remercier tout particulièrement mes coéquipiers. Chaque jour aurait été différent sans eux, et ce fut un plaisir de partager le vestiaire avec des joueurs aussi formidables. Marseille est différente, et l'OM est un club unique. De là-bas, je vous soutiendrai où que je sois. Allez l'OM » poursuit Murillo.