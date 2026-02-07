«Donne-moi son contrat» : Un consultant sur RMC se propose pour remplacer De Zerbi à l’OM

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce dimanche, l'OM affronte le PSG au Parc des Princes dans un match qui tombe à une période où le club de la cité phocéenne doit absolument réagir. Les hommes de Roberto De Zerbi ont essuyé une élimination précoce en Ligue des champions et ont perdu du terrain en Ligue 1. Forcément, le match face au PSG a de quoi tendre l'effectif mais l'OM est largement capable d'aller chercher la victoire. Un consultant sur RMC est prêt à le faire.

A l'OM, les joueurs essaient de sortir de la crise. Le club traverse une période compliquée et n'arrive sûrement pas avec une confiance optimale avant le match face au PSG dimanche. L'OM doit absolument relever la tête et visiblement les mots de Roberto De Zerbi sont loin de convaincre tout le monde. Sur RMC, un consultant se propose pour le remplacer pour affronter le PSG.

De Zerbi remplacé à l'OM ? Malgré les déroutes cette saison, Roberto De Zerbi reste solidement attaché à l'OM où il se voit rester des années. Pour Maxime Chanot, il faudra toutefois se montrer un peu plus convaincant dans ses propos, surtout avant un tel défi. « De Zerbi est un comédien. Il nous dit qu'il n'a pas la recette pour battre le Paris Saint-Germain et que ce n'est pas un cuisinier. Il est payé pour quoi dans ce cas-là s'il n'est pas capable de trouver la recette pour battre le Paris Saint-Germain, donne-moi son contrat, je sais le faire. Il les a battus. Pourquoi dit-il ça alors ? Parce qu'il se dédouane, il sait ce qui se passe avec l'Olympique de Marseille et lui-même n'est pas en mesure de prédire comment son équipe va débuter le match dans le contenu » réagit Maxime Chanot dans l'After Foot sur RMC.