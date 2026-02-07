Transfert : Un joueur de l'OM lui valide son départ «à 100%» !

A l'occasion du mercato hivernal, ça a bougé dans les deux sens à l'OM. Le club phocéen s'est renforcé, tout en faisant le ménage au sein de l'effectif de Roberto De Zerbi. Et voilà que certains joueurs marseillais n'ont pas manqué d'intervenir dans quelques dossiers, conseillant ainsi un désormais ex de l'OM.
L'OM voulait se séparer de plusieurs joueurs lors du mercato hivernal et le club phocéen a eu ce qu'il voulait. En effet, les départs ont été nombreux au cours des dernières semaines. Une liste des partants sur laquelle on peut notamment retrouver Darryl Bakola, Robinio Vaz ou encore Neal Maupay. Si Geoffrey Kondogbia est lui toujours à l'OM à la suite de cette fenêtre de recrutement, voilà que le milieu de terrain avait aidé à finaliser un dossier hivernal.
« Il m'a dit que c'était un grand club et une ville incroyable »
Et c'est Neal Maupay que Geoffrey Kondogbia a fini de convaincre de rejoindre le FC Séville. Déjà passé par le club andalou, le joueur de l'OM a ainsi accéléré les choses pour son désormais ex-coéquipiers. En effet, lors de la présentation à Séville, Maupay a révélé à propos de ses échanges avec Kondogbia : « J'ai parlé avec lui. Après les premières réunions avec le club, je voulais en savoir plus sur son expérience. Il m'a dit que c'était un grand club et une ville incroyable. Il m'a dit que je devais y aller à 100% et j'étais sûr de ma décision, ça n'a fait que la renforcer. On m'a dit de bonnes choses de Séville et je suis très content ».
« Il y a eu des contacts cet été, mais... »
Neal Maupay est donc aujourd'hui au FC Séville, un club qu'il aurait d'ailleurs déjà pu rejoindre il y a quelques mois déjà. En effet, toujours face aux journalistes, l'ancien de l'OM a avoué : « Il y a eu des contacts cet été, mais rien ne s'est concrétisé et je suis resté à Marseille. Antonio et le club m'ont recontacté. Je savais que je voulais venir en janvier et apporter mon aide. Je voulais faire partie de cette aventure. (...) Je suis arrivé dans ce grand club prêt à tout donner. Je suis ravi de cette décision. Je crois sincèrement en la qualité de l'équipe, des joueurs et du staff ».