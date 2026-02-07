Transfert : Un joueur de l'OM lui valide son départ «à 100%» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l'occasion du mercato hivernal, ça a bougé dans les deux sens à l'OM. Le club phocéen s'est renforcé, tout en faisant le ménage au sein de l'effectif de Roberto De Zerbi. Et voilà que certains joueurs marseillais n'ont pas manqué d'intervenir dans quelques dossiers, conseillant ainsi un désormais ex de l'OM.

L'OM voulait se séparer de plusieurs joueurs lors du mercato hivernal et le club phocéen a eu ce qu'il voulait. En effet, les départs ont été nombreux au cours des dernières semaines. Une liste des partants sur laquelle on peut notamment retrouver Darryl Bakola, Robinio Vaz ou encore Neal Maupay. Si Geoffrey Kondogbia est lui toujours à l'OM à la suite de cette fenêtre de recrutement, voilà que le milieu de terrain avait aidé à finaliser un dossier hivernal.

« Il m'a dit que c'était un grand club et une ville incroyable » Et c'est Neal Maupay que Geoffrey Kondogbia a fini de convaincre de rejoindre le FC Séville. Déjà passé par le club andalou, le joueur de l'OM a ainsi accéléré les choses pour son désormais ex-coéquipiers. En effet, lors de la présentation à Séville, Maupay a révélé à propos de ses échanges avec Kondogbia : « J'ai parlé avec lui. Après les premières réunions avec le club, je voulais en savoir plus sur son expérience. Il m'a dit que c'était un grand club et une ville incroyable. Il m'a dit que je devais y aller à 100% et j'étais sûr de ma décision, ça n'a fait que la renforcer. On m'a dit de bonnes choses de Séville et je suis très content ».