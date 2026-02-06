Crise à l'OM : Il annonce «des opportunités» qui pourraient relancer la machine

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Eliminé de la Ligue des champions, l'OM traverse une période assez compliquée en ce moment. Le club de la cité phocéenne doit maintenant concentrer ses efforts en Ligue 1 notamment pour tenter de revenir sur la tête du championnat. Cela passe par une confrontation très attendue face au PSG dimanche soir. En pleine crise, les hommes de Roberto De Zerbi peuvent inverser la tendance.

Troisième de Ligue 1 à égalité avec l'OL à 9 points du PSG, l'OM se déplace au Parc des Princes dimanche pour un match d'une importance capitale. Les hommes de Roberto De Zerbi auront envie d'oublier cette crise qui a mis à mal l'équilibre de l'équipe. Il faudra donc profiter de cette occasion pour tenter d'aller décrocher une victoire très importante qui relancerait le championnat. Pour Jérôme Rothen, l'exploit est possible.

Le PSG est-il prenable ?



🗣️ @rothenjerome : "Je pense que le match sera serré parce que le PSG n'arrive plus à asphyxier ses adversaires. L'OM aura des opportunités." #RMCLive pic.twitter.com/OuiM9bDmuI — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) February 5, 2026

Le PSG pas au mieux, l'OM peut en profiter De son côté, le PSG n'affiche pas non plus une forme étincelante. Le club de la capitale a repris la tête de la Ligue 1 mais ne brille pas forcément lors de ses dernières sorties. L'affrontement pourrait tourner à l'avantage de l'OM. « Je pense que le match sera serré parce que le PSG n’arrive plus à asphyxier ses adversaires. L’OM aura des opportunités. Il y a un plafond de verre à l’OM mais au PSG il n’y a pas encore eu un match plein de la 1ère à la 90e minute. Cela laisse donc un espoir à n’importe quelle équipe. Marseille aura des opportunités dimanche soir contre Paris » assure Jérôme Rothen dans Rothen s'enflamme sur RMC.