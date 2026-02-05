«J'aime beaucoup De Zerbi», l'entraîneur de l'OM attendu à l'étranger ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A un peu plus d'un an de l'expiration de son contrat à l'OM, Roberto De Zerbi semble garder une belle cote sur le marché des entraîneurs. Et notamment en dehors des frontières françaises. Un grand nom du football néerlandais lui a fait un appel du pied dans la presse pour une position prestigieuse. Explications.

L'avenir de Roberto De Zerbi à l'OM revient occasionnellement sur la table. Rien que la semaine dernière, Pablo Longoria accordait un entretien au Daily Telegraph lors duquel le président du club phocéen avouait cultiver le désir de faire de l'entraîneur italien le Diego Simeone de l'Olympique de Marseille, à savoir rester pendant au moins 10 ans comme le coach argentin officiant à l'Atletico de Madrid depuis 2011.

«J'aime la façon dont il joue avec ses équipes» Dans la foulée de l'élimination de l'OM en Ligue des champions dès la phase de saison régulière 48 heures plus tard, il a été question d'un potentiel départ de Roberto De Zerbi. Finalement, malgré son absence à une séance d'entraînement, l'Italien a poursuivi à l'Olympique de Marseille où il est contractuellement lié jusqu'au terme de la saison prochaine. Néanmoins, une ancienne icône de Manchester United lui ouvre en grand les portes d'Old Trafford. « J'aime beaucoup De Zerbi, vous savez, pour ses performances à Brighton et maintenant à Marseille. J'aime la façon dont il joue avec ses équipes, car il pratique un football basé sur la possession, il est très bon balle au pied. Il place également les joueurs à des postes qui rendent très difficile le pressing adverse. Vous savez, il va de l'avant, il attaque. Il marque beaucoup de buts, en concède parfois, mais vous savez ça en tant que manager. Mais je pense qu'il est aussi un bon manager ».