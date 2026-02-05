«J'aime beaucoup De Zerbi», l'entraîneur de l'OM attendu à l'étranger ?

A un peu plus d'un an de l'expiration de son contrat à l'OM, Roberto De Zerbi semble garder une belle cote sur le marché des entraîneurs. Et notamment en dehors des frontières françaises. Un grand nom du football néerlandais lui a fait un appel du pied dans la presse pour une position prestigieuse. Explications.
L'avenir de Roberto De Zerbi à l'OM revient occasionnellement sur la table. Rien que la semaine dernière, Pablo Longoria accordait un entretien au Daily Telegraph lors duquel le président du club phocéen avouait cultiver le désir de faire de l'entraîneur italien le Diego Simeone de l'Olympique de Marseille, à savoir rester pendant au moins 10 ans comme le coach argentin officiant à l'Atletico de Madrid depuis 2011.
«J'aime la façon dont il joue avec ses équipes»
Dans la foulée de l'élimination de l'OM en Ligue des champions dès la phase de saison régulière 48 heures plus tard, il a été question d'un potentiel départ de Roberto De Zerbi. Finalement, malgré son absence à une séance d'entraînement, l'Italien a poursuivi à l'Olympique de Marseille où il est contractuellement lié jusqu'au terme de la saison prochaine. Néanmoins, une ancienne icône de Manchester United lui ouvre en grand les portes d'Old Trafford.
« J'aime beaucoup De Zerbi, vous savez, pour ses performances à Brighton et maintenant à Marseille. J'aime la façon dont il joue avec ses équipes, car il pratique un football basé sur la possession, il est très bon balle au pied. Il place également les joueurs à des postes qui rendent très difficile le pressing adverse. Vous savez, il va de l'avant, il attaque. Il marque beaucoup de buts, en concède parfois, mais vous savez ça en tant que manager. Mais je pense qu'il est aussi un bon manager ».
«Je serais donc très heureux s'ils ne choisissaient pas Carrick, mais lui»
Pour The Daily Mirror, Jaap Stam a ouvertement demandé aux dirigeants de Manchester United de ne pas offrir de manière permanente le poste d'entraîneur, mais plutôt de le proposer à Roberto De Zerbi. « Je pense qu'il est également bon avec les joueurs, qu'il leur donne confiance, qu'il leur accorde l'attention dont ils ont besoin, et pas seulement aux onze titulaires, mais aussi aux autres joueurs de l'équipe. Et c'est ce dont vous avez besoin dans un grand club comme celui-là. Je serais donc très heureux s'ils ne choisissaient pas Carrick, mais lui ». Le comité directeur de l'OM est prévenu.