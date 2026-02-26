«Je veux revenir» : Le président de l'OM supplié par un attaquant ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Les supporters de l'OM auraient pu témoigner d'un retour capable de faire trembler la cité phocéenne. Ce fut le souhait d'un attaquant de renom qui, au cours d'une réunion incognito loin de Marseille, a demandé de retourner au club. Une demande qui est restée sans suite au grand dam du principal intéressé.

ll y en a eu des grands attaquants du côté de l'OM. Jean-Pierre Papin, Josip Skoblar, Fabrizio Ravanelli, Mamadou Niang, Gunnar Anderson... Cependant, il y a un joueur qui déchaîne les passions en traversant les générations. Et ce, malgré le fait qu'il ne se soit pas éternisé dans la cité phocéenne.

«Je lui dit : «Président, ça ne va pas : je veux revenir au club, on fait comment ?»» Au début du siècle, l'espace d'une seule et unique saison seulement en 2003/2004, Didier Drogba a fait chavirer le Vélodrome avec ses 32 buts dont une épopée en Coupe UEFA perdue en finale contre le FC Valence. Au terme de cette saison, José Mourinho débarquait à Chelsea après avoir emmené Porto sur le toit de l'Europe. A son ancien propriétaire Roman Abramovich, The Special One réclamait la signature de Didier Drogba. Une offre de 38,5M€ avait été formulée à l'OM, une proposition que le club phocéen n'a pas pu refuser. Mais au cours de sa première saison chez les Blues, la légende du football ivoirien souhaitait revenir à l'Olympique de Marseille. « J’ai sollicité un rendez-vous, paix à son âme, avec Robert Louis-Dreyfus à Londres pendant ma première année. Je lui dit : « Président, ça ne va pas : je veux revenir au club, on fait comment ? » ».