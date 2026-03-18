CAN 2025 - Le Maroc est champion : «Une mascarade», il se lâche sur RMC !

Amadou Diawara

Si le Sénégal a remporté la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 sur le terrain, il vient de perdre son trophée juridiquement. En effet, le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football a annoncé ce mardi soir que le titre revenait finalement au Maroc. Sur RMC, un journaliste a affirmé que cette décision avait été prise trop tard.

Sacré champion d'Afrique le 18 janvier, le Sénégal vient de voir son titre lui être retiré. En effet, le Jury d’Appel de la CAF a annoncé ce mardi soir que les Lions de la Teranga étaient déchus, et ce, parce qu'ils ont quitté la pelouse du Prince Moulay Abdellah Stadium pendant plusieurs minutes, protestant contre des décisions arbitrales.

CAN 2025 - Maroc : Le Sénégal réagit et crie au scandale ! https://t.co/8sOU17BO8P — le10sport (@le10sport) March 18, 2026

«Le seul problème est que la décision intervienne si tard» « Le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé, en application de l’article 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), de déclarer l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 (« le Match »), le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF). Réuni ce jour, le Jury d’Appel de la CAF a statué, suite à l’appel introduit par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) concernant l’application des articles 82 et 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations », a-t-il communiqué aux médias.