CAN 2025 - Le Maroc désigné vainqueur : Un scandale de harcèlement provoqué par cette décision ?

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le Jury d’Appel de la CAF a lâché une bombe. En effet, l'instance a annoncé que le Sénégal avait finalement perdu la finale de la CAN 2025 sur tapis vert. Alors que le Maroc est sacré champion d'Afrique deux mois plus tard, un scandale de harcèlement aurait éclaté.

Le 18 janvier 2026, le Sénégal et le Maroc se sont disputés la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. A l'issue des prolongations, les Lions de la Teranga ont soulevé le trophée, l'ayant emporté par le plus petit des scores (1-0). Mais alors que les joueurs du Sénégal ont quitté la pelouse du Prince Moulay Abdellah Stadium pendant plusieurs minutes - et ce, pour contester contre des décisions arbitrales - le Jury d’Appel de la CAF a lâché une bombe ce mardi soir.

CAN 2025 - «C'était la goutte de trop» : Scandale au Maroc, un joueur du Sénégal règle ses comptes ! https://t.co/Qed0LW6AQn — le10sport (@le10sport) February 6, 2026

CAN 2025 : Le Jury d'Appel de la CAF annule le sacre du Sénégal « Le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé, en application de l’article 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), de déclarer l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 (« le Match »), le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF). Réuni ce jour, le Jury d’Appel de la CAF a statué, suite à l’appel introduit par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) concernant l’application des articles 82 et 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations », a-t-il communiqué aux médias ce mardi soir. Ce qui aurait provoqué un scandale de harcèlement.