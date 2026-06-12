«C'était maintenant ou jamais» : Rafael Nadal débarque sur Netflix, il explique son choix !

En novembre 2024, Rafael Nadal a pris sa retraite sportive. Alors que le Majorquin a ébloui les courts du circuit ATP, notamment ceux de Roland-Garros, une série-documentaire qui retrace sa carrière est sortie sur Netflix le 29 mai. Interrogé sur ce projet, Rafael Nadal a expliqué pourquoi il avait donné son feu vert pour le réaliser.
Ayant éclaboussé de sa classe le circuit ATP, Rafael Nadal a raccroché en novembre 2024. Retraité depuis plus d'un an et demi, le Majorquin a accepté de lancer un projet avec Netflix. En effet, la plateforme a diffusé une série-documentaire sur la carrière de Rafael Nadal le 29 mai. Présent dans le podcast Doc Talk, celui qui a remporté Roland-Garros à 14 reprises a lâché toutes ses vérités sur cette nouvelle aventure.
«C’était pour les personnes qui étaient derrière ce documentaire»
« Avant tout, c’était pour les personnes qui étaient derrière ce documentaire. Zach (Zachary Heinzerling, le réalisateur, ndlr) m’a semblé être la personne idéale pour le réaliser et j’ai un immense respect pour David Ellison (important producteur américain, ndlr) et pour tout ce que Skydance (société de production, ndlr) a accompli. Son point de vue a quelque peu changé ma façon de voir les choses. De plus, j’ai compris que c’était maintenant ou jamais. On peut toujours faire un autre documentaire retraçant ma carrière, mais montrer ma vie quotidienne était une occasion unique », a confié Rafael Nadal dans des propos rapportés par Punto de Break.
«Montrer ma vie quotidienne était une occasion unique»
Interrogé dernièrement en marge du Battle of the Stars, un tournoi de golf caritatif organisé à Majorque, Rafael Nadal s'est prononcé sur la nouvelle génération de tennismen espagnols. « Rafa Jódar a réalisé des progrès fulgurants au classement cette année. Seul un joueur au talent exceptionnel peut accomplir une telle performance. Bien sûr, il y a Carlos (Alcaraz), qui se remettra sans aucun doute de sa blessure, car il est trop bon pour en être autrement. Et puis il y a Martin Landaluce, le joueur de l’académie, qui progresse de façon remarquable cette année. Il s’est considérablement amélioré ces derniers mois. Carlos est déjà l’un des meilleurs joueurs de l’histoire ; il faudra attendre de voir comment les autres évoluent au quotidien », a déclaré le quadragénaire (40 ans) dans des propos rapportés par We Love Tennis.