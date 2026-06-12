«C'était maintenant ou jamais» : Rafael Nadal débarque sur Netflix, il explique son choix !

Amadou Diawara

En novembre 2024, Rafael Nadal a pris sa retraite sportive. Alors que le Majorquin a ébloui les courts du circuit ATP, notamment ceux de Roland-Garros, une série-documentaire qui retrace sa carrière est sortie sur Netflix le 29 mai. Interrogé sur ce projet, Rafael Nadal a expliqué pourquoi il avait donné son feu vert pour le réaliser.

Ayant éclaboussé de sa classe le circuit ATP, Rafael Nadal a raccroché en novembre 2024. Retraité depuis plus d'un an et demi, le Majorquin a accepté de lancer un projet avec Netflix. En effet, la plateforme a diffusé une série-documentaire sur la carrière de Rafael Nadal le 29 mai. Présent dans le podcast Doc Talk, celui qui a remporté Roland-Garros à 14 reprises a lâché toutes ses vérités sur cette nouvelle aventure.

«C’était pour les personnes qui étaient derrière ce documentaire» « Avant tout, c’était pour les personnes qui étaient derrière ce documentaire. Zach (Zachary Heinzerling, le réalisateur, ndlr) m’a semblé être la personne idéale pour le réaliser et j’ai un immense respect pour David Ellison (important producteur américain, ndlr) et pour tout ce que Skydance (société de production, ndlr) a accompli. Son point de vue a quelque peu changé ma façon de voir les choses. De plus, j’ai compris que c’était maintenant ou jamais. On peut toujours faire un autre documentaire retraçant ma carrière, mais montrer ma vie quotidienne était une occasion unique », a confié Rafael Nadal dans des propos rapportés par Punto de Break.