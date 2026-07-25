«J’ai atteint mes limites et j’ai craqué» : Grosse déception pour Paul Seixas, le podium du Tour de France lui échappe

Paul Seixas ne montera pas sur le podium pour son premier Tour de France. Après la 20e étape entre Le Bourg-D'Oisans et l'Alpe d’Huez, Isaac Del Toro a conservé sa troisième place au classement général. Si le Français de 19 ans était déçu, Decathlon CMA CGM préfère retenir le positif.
Quatrième du classement général du Tour de France à 24 secondes de retard sur Isaac Del Toro avant le départ de cette 20e étape, Paul Seixas espérait faire craquer son concurrent, mais c’est bien le Mexicain qui a remporté le duel à la veille de l’arrivée à Paris. Le Français de 19 ans, qui devrait donc terminer sa première Grande Boucle au pied du podium, ne cachait pas ses regrets.
« Je suis forcément déçu de ne pas avoir pu me battre plus que ça pour le podium »
« Je dirais que je me sentais vraiment bien au départ et dans le col du Galibier mais j’ai craqué à la fin, c’est comme ça, ça fait partie du vélo, a confié Paul Seixas, rapporté par Le Parisien. C’est sûr, c’est une bonne chose. Je suis forcément déçu de ne pas avoir pu me battre plus que ça pour le podium mais on va se satisfaire de cette 4e place. »
« On a tenté le tout pour le tout pour faire craquer Del Toro mais il était juste plus fort »
Déterminé « d’aller au plus profond » de lui-même avant de prendre le départ ce samedi, Paul Seixas est revenu sur sa stratégie du jour pour tenter de devancer Isaac Del Toro : « Je voulais aller chercher encore plus loin que ce que je pouvais. Il y a un moment où j’ai atteint mes limites et j’ai craqué. J’ai essayé d’être plus fort que d’habitude et au final, j’ai explosé. C’est ce qu’on s’était dit dans l’équipe : on n’a rien à perdre. Hier, j’étais 4e et je le suis toujours aujourd’hui. On a tenté le tout pour le tout pour faire craquer Del Toro mais il était juste plus fort. Dans quelques jours, quand je regarderai derrière, ce sera forcément une fierté. Mais manquer le podium aujourd’hui, c’est forcément décevant, je ne peux rien dire d’autre. »
« C'est un garçon qui découvre un grand tour, qui découvre le Tour de France et qui n'a que 19 ans »
Du côté de Decathlon CMA CGM, on se montre davantage satisfait de cette quatrième place au classement provisoire. « C'est clair qu'il a trois semaines de ça, on aurait eu du mal à imaginer un top 5 pour Paul pour son premier grand tour et son premier Tour de France évidemment, confiait Julien Jurdie, le directeur sportif de l’équipe. Donc on a beaucoup de fierté même si sur cette dernière étape à l'Alpe d'Huez, on savait depuis le début qu'elle était monstrueuse avec le dénivelé. Il en a manqué. On a essayé, c'est ce qu'on avait dit ce matin, de ne pas avoir de regrets. Les sensations de Paul étaient correctes, sans qu'elles soient vraiment exceptionnelles. On a malgré tout essayé avec Nicolas Prod'homme et Riccitello de mettre un petit peu la pression sur Del Toro. On ne voulait pas avoir de regrets, on savait qu'on avait quand même une petite marge sur Martinez. On a fait le maximum. Malheureusement, Paul n’a pas pu suivre le rythme. Je retiens cette bataille collective autour de durant ces trois semaines qui a été juste impressionnant encore aujourd'hui. Il y a une 10e place, une 4e place au classement général. C'est vraiment exceptionnel. La course a été d'une intensité assez folle durant trois semaines. La canicule, la vitesse, c'était juste incroyable. Pouvoir résister durant cette étape, c'était aussi l'un des objectifs. Mission accomplie. Il n'y a rien de tel que de lutter avec les meilleurs. On a lutté aujourd'hui jusqu'à la 20e étape pour jouer le podium. C'est juste extraordinaire. Il ne faut pas oublier, je le répète et je le répétais souvent durant ces trois semaines. C'est un garçon qui découvre un grand tour, qui découvre le Tour de France et qui n'a que 19 ans. C'est juste extraordinaire. Aucun coureur n'a fait ça avant lui. Voilà, il n'y a que des sourires à avoir, que de la satisfaction à avoir. L'équipe, individuellement et collectivement, a fait un grand Tour. »