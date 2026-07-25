«J’ai atteint mes limites et j’ai craqué» : Grosse déception pour Paul Seixas, le podium du Tour de France lui échappe

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Paul Seixas ne montera pas sur le podium pour son premier Tour de France. Après la 20e étape entre Le Bourg-D'Oisans et l'Alpe d’Huez, Isaac Del Toro a conservé sa troisième place au classement général. Si le Français de 19 ans était déçu, Decathlon CMA CGM préfère retenir le positif.

Quatrième du classement général du Tour de France à 24 secondes de retard sur Isaac Del Toro avant le départ de cette 20e étape, Paul Seixas espérait faire craquer son concurrent, mais c’est bien le Mexicain qui a remporté le duel à la veille de l’arrivée à Paris. Le Français de 19 ans, qui devrait donc terminer sa première Grande Boucle au pied du podium, ne cachait pas ses regrets.

« Je suis forcément déçu de ne pas avoir pu me battre plus que ça pour le podium » « Je dirais que je me sentais vraiment bien au départ et dans le col du Galibier mais j’ai craqué à la fin, c’est comme ça, ça fait partie du vélo, a confié Paul Seixas, rapporté par Le Parisien. C’est sûr, c’est une bonne chose. Je suis forcément déçu de ne pas avoir pu me battre plus que ça pour le podium mais on va se satisfaire de cette 4e place. »

« On a tenté le tout pour le tout pour faire craquer Del Toro mais il était juste plus fort » Déterminé « d’aller au plus profond » de lui-même avant de prendre le départ ce samedi, Paul Seixas est revenu sur sa stratégie du jour pour tenter de devancer Isaac Del Toro : « Je voulais aller chercher encore plus loin que ce que je pouvais. Il y a un moment où j’ai atteint mes limites et j’ai craqué. J’ai essayé d’être plus fort que d’habitude et au final, j’ai explosé. C’est ce qu’on s’était dit dans l’équipe : on n’a rien à perdre. Hier, j’étais 4e et je le suis toujours aujourd’hui. On a tenté le tout pour le tout pour faire craquer Del Toro mais il était juste plus fort. Dans quelques jours, quand je regarderai derrière, ce sera forcément une fierté. Mais manquer le podium aujourd’hui, c’est forcément décevant, je ne peux rien dire d’autre. »