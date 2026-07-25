«Tu dois te positionner» : L’After Foot valide le transfert de Rodri au PSG, ça serait «une très très bonne nouvelle»

Pierrick Levallet

Le PSG a activé une nouvelle piste sur le mercato ces dernières heures. Le club de la capitale aurait en effet commencé à se renseigner pour un éventuel transfert de Rodri, l’international français étant en fin de contrat dans un an à Manchester City. Et sur l’After Foot, on n’a pas manqué de valider une possible arrivée du champion du monde 2026.

Le PSG est en train de passer à la vitesse supérieure sur le mercato. Le club de la capitale est très récemment entré dans la danse pour Rodri. Le milieu de terrain de 30 ans est en fin de contrat dans un an à Manchester City. Les Rouge-et-Bleu commenceraient donc à se renseigner pour le Ballon d’Or 2024 même si le Real Madrid serait en pole position pour le moment. Dans l’After Foot, on a en tout cas validé une éventuelle arrivée du champion du monde 2026 dans l’effectif de Luis Enrique.

«Tu dois sauter dessus» « Par rapport à sa stature de double champion d’Europe, pas forcément, mais quand tu t’appelles le PSG et que tu es dans un désir d’excellence et de te renouveler qualitativement, le dossier Rodri est cohérent pour te renforcer. C’est toute la difficulté qui va se présenter pour cette équipe parisienne : comment se renforcer en étant la meilleure équipe au monde ? C’est une situation inédite pour le club. C’est une situation qui n’est arrivée qu’au Real Madrid sur les quinze dernières années. Forcément, c’est un défi car tu as la tentation de te dire qu’on a une équipe relativement jeune en terme d’âge et de vécu commun (…) et qu’il y a encore une marge de progression, mais elle n’est pas forcément évidente. Tu as la réalité de la compétition qui à chaque fois peut te renvoyer à ce que tu as fait de bien ou non, et aujourd’hui tu te présentes sur le marché des transferts en te demandant s’il faut challenger les titulaires, moi je pense que oui. Pour moi, tu dois sauter dessus. Ce n’est pas une priorité absolue, mais quand tu t’appelles le PSG, que tu es double champion d’Europe, t’as un Rodri sur le marché des transferts, tu dois te positionner » a en effet expliqué le journaliste Elton Mokolo dans l’émission de RMC.

«Tu ne peux pas bazarder le dossier de cette manière» « Aujourd’hui, tu ne peux pas dire que le PSG n’a pas besoin de Rodri. Un joueur de sa qualité qui, lorsqu’il est à son meilleur niveau, est le meilleur 6 du monde, le meilleur 6 de sa génération. Tu ne peux pas bazarder le dossier de cette manière » a ajouté Walid Acherchour à son tour dans l’After Foot. Il faut dire que Rodri serait un renfort de poids dans l’entrejeu du PSG, l’international espagnol ayant été nommé meilleur joueur de la Coupe du monde 2026.