Le PSG va dégainer sa quatrième offre pour Maghnes Akliouche, et ça devrait être la bonne !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est l’un des premiers dossiers chauds de l’été au PSG. Présent avec l’équipe de France pour disputer la Coupe du monde, Maghnes Akliouche fait l’objet de discussions intensives entre l’AS Monaco et le double champion d’Europe. Si l’affaire traîne en longueur, l’issue pourrait intervenir dans les prochains jours…

Comme attendu, le mercato estival du PSG est animé après un deuxième sacre en Ligue des champions. Après le départ de Gonçalo Ramos vers l’AC Milan pour 80 millions d’euros, Kang-In Lee a pris le chemin de l’Atlético de Madrid pour moitié moins. Une belle plus-value pour le PSG qui l’avait recruté en 2023 pour 22 millions d’euros. « Paris, je me souviens encore vivement du jour où je suis arrivé ici, avec de grands rêves. Aujourd’hui, alors que mon aventure à Paris touche à sa fin, le premier mot qui me vient à l’esprit est simplement merci, a réagi Kang-In Lee sur ses réseaux sociaux après l’annonce de son transfert. Merci au club, à toutes les personnes qui travaillent chaque jour dans l’ombre, aux entraîneurs, au staff et à tous mes coéquipiers. Merci d’avoir cru en moi, de m’avoir accordé votre confiance et pour tous les moments que nous avons partagés ensemble ».

Le PSG tarde à s’entendre avec Monaco pour Akliouche Dans le sens des arrivées en revanche, c’est encore très calme dans la capitale alors que plusieurs pistes sont à l’étude. Pour remplacer le Sud-Coréen, le PSG lorgne Maghnes Akliouche, prêt à quitter l’AS Monaco pour rejoindre le double champion d’Europe en titre. « Tout est bouclé entre Akliouche et le PSG. Le contrat est prêt », répétait récemment le journaliste Fabrizio Romano. Mais jusqu’à présent, les deux clubs tardent à s’entendre.

Une offre à 50M€ pour boucler le dossier ? Mais à en croire L’Équipe, l’issue du dossier Akliouche pourrait intervenir prochainement. Dans ses colonnes du jour, le quotidien sportif explique qu’une quatrième offre du PSG avoisinant est espérée par la direction monégasque dans les prochains jours. Celle-ci pourrait atteindre la barre des 50 millions d’euros hors bonus, soit le prix demandé par le club du Rocher qui doit vendre pour 150 millions d'euros cet été afin d'assainir ses finances.