Yan Diomandé va signer au Real Madrid : Voilà pourquoi le PSG a refusé de signer le phénomène de 19 ans !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs semaines, le PSG tient un accord avec Yan Diomandé sur les bases d’un contrat de cinq ans. Cependant, alors que le club parisien ne souhaite pas répondre favorablement aux exigences financières du RB Leipzig, le phénomène de 19 ans devrait rejoindre le Real Madrid qui de son côté, est prêt à payer. Une stratégie bien définie du côté de Paris, et que Luis Campos avait exposé l’an passé.

Le PSG pensait sans doute tenir son gros coup de l’été. Élu meilleur jeune joueur de Bundesliga la saison passée avec le RB Leipzig, Yan Diomandé a ensuite enchaîné sur une belle Coupe du Monde avec la Côte d’Ivoire. Très convoité sur le mercato, l’ailier âgé de 19 ans a rapidement effectué un choix fort. Malgré l’intérêt de plusieurs clubs de Premier League à son égard, le joueur né en 2006 a décidé de rejoindre les doubles champions d’Europe en titre. En pleine Coupe du Monde, le PSG a donc conclu un accord avec l’international Ivoirien autour d’un contrat longue durée à Paris. Dès lors, Nasser Al-Khelaïfi s’est personnellement chargé du dossier afin de négocier une indemnité de transfert avec Oliver Mintzlaff.

Le Real Madrid a doublé le PSG pour Yan Diomandé Cependant, alors que le RB Leipzig, conscient de l’intérêt que génère son joueur, a réclamé plus de 120M€ pour le lâcher cet été, cette somme n’a pas convenu au PSG, qui durant de longues semaines, a tenté de faire baisser le prix de l’opération. Mais cette stratégie n’a pas forcément fonctionné, et il y a quelques jours, le Real Madrid s’est immiscé dans l’opération. Contrairement au club parisien, la formation madrilène est quant à elle bien disposée à payer un gros montant cet été afin de recruter Yan Diomandé. Résultat, rapidement, le joueur s’est finalement entendu avec les dirigeants madrilènes, et selon plusieurs sources espagnoles, serait désormais tout proche de rejoindre le Real Madrid cet été. Une chose est certaine, dans ce dossier épineux, le PSG sera resté fidèle à sa nouvelle politique sportive. En effet, depuis quelques années, les dirigeants parisiens ne souhaitent plus surpayer le moindre joueur.

Un prix jugé excessif par le club parisien Lorsque le PSG s’intéresse à un profil, le club de la capitale fixe un prix en interne qu’il juge cohérent à payer selon l’état du marché. Visiblement, pour Yan Diomandé, le RB Leipzig se montrait bien trop gourmand dans les négociations et les dirigeants parisiens n’ont jamais formulé la moindre offre. Si tout n’est pas encore fini dans ce dossier, cette stratégie bien précise du PSG avait notamment été exposée au public par Luis Campos. En novembre 2025, à l’occasion d’une conférence, le dirigeant portugais avait concédé que son club ne souhaitait plus faire de folies sur le marché des transferts.