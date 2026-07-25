Frank McCourt ne voulait pas en entendre parler : L’OM prêt à prendre une décision radicale pour se séparer d’un gros salaire ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il doit fortement alléger sa masse salariale, l’OM espère trouver une porte de sortie aux plus gros émoluments de son effectif, où l’on retrouve notamment Geoffrey Kondgobia. Et si Frank McCourt ne voulait pas entendre parler d’une résiliation du contrat de l’international centrafricain, le club pourrait finalement s’y résoudre si aucune offre le concernant ne lui parvient.

Comme l’expliquait déjà le journaliste Florent Germain dès le mois de mai, « la masse salariale est un enjeu important » pour l’OM cet été. Depuis, le club a été sanctionné par la DNCG et l’UEFA et doit respecter ses engagements auprès des deux instances. « La priorité du club est de retrouver une santé financière. Si on n’arrive pas à trouver cette stabilité, on aura de grosses difficultés, on a fait des promesses à la DNCG et à l’UEFA. Ça passe par ce recadrage. Oui, on est obligé de vendre des joueurs. Ça passera par des ventes ou des prêts qui nous permettront de réajuster un équilibre avec des joueurs, ça prendra un peu de temps », déclarait Grégory Lorenzi en conférence de presse.

McCourt attend des indemnités de transfert Avec les départs de Mason Greenwood (24 ans) à Fenerbahçe, Pierre-Emerick Aubameyang (37 ans) au Deportivo La Corogne et Hamed Junior Traoré (26 ans) au Genoa, l’OM a déjà commencé à dégraisser, mais c’est loin d’être terminé. Leonardo Balerdi (27 ans) et Pierre-Emile Hojbjerg (30 ans) devraient eux aussi s’en aller dans les prochaines semaines, tandis que le club aimerait également trouver une porte de sortie à Geoffrey Kondogbia, dont le salaire est estimé à 450 000€ par mois. Arrivé à l’été 2023 en provenance de l’Atlético de Madrid, le milieu de terrain âgé de 33 ans est en plus entré dans sa dernière année de contrat.

L’OM prêt à résilier le contrat de Kondogbia ? Toutefois, se séparer de Geoffrey Kondgobia n’est pas si facile, lui qui a été contrarié par plusieurs blessures et a peiné à enchaîner les rencontres depuis qu’il est à l’OM. Malgré tout, RMC Sport indiquait le mois dernier que Frank McCourt ne voulait pas entendre parler d’une résiliation, ce qui était également le cas pour Pierre-Emerick Aubameyang, vendu contre une indemnité estimée à 1,5M€, mais le club pourrait revoir sa position. Selon La Minute OM, si aucune offre n’arrive d’ici à la fin du mercato, alors Marseille pourrait décider de résilier le contrat de l’international centrafricain (27 sélections) afin de se délester de son salaire.