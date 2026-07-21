Départ de l’OM : La réponse sèche d’un joueur de Bruno Genesio sur Instagram

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Décevant et contrarié par de nombreuses blessures depuis son arrivée en provenance de l’Atlético de Madrid à l’été 2023, Geoffrey Kondogbia fait partie des joueurs dont l’OM aimerait se séparer cet été. Chez les supporters aussi, certains ne seraient pas contre un départ du milieu de terrain de 33 ans, qui a répondu à l’un d’eux sur Instagram.

Après Mason Grenwood (24 ans) à Fenerbahçe, Pierre-Emerick Aubameyang (37 ans) au Deportivo La Corogne et Hamed Junior Traoré (26 ans) au Genoa, qui sera le prochain à quitter l’OM ? Cela fait un moment que l’on sait que la porte est ouverte pour Leonardo Balerdi (27 ans), mais les clubs ne semblent pas se bousculer pour le recruter jusqu’à maintenant, lui qui a été contraint de déclarer forfait à la dernière minute pour la Coupe du monde 2026 avec l’Argentine.

Kondogbia répond à un supporter sur Instagram L’OM veut surtout se séparer de ses gros salaires afin d’alléger sa masse salariale, une situation qui concerne notamment Geoffrey Kondogbia (33 ans). D’autant plus que ce dernier ne s’est jamais réellement imposé depuis son arrivée en provenance de l’Atlético de Madrid à l’été 2023. Souvent gêné par des pépins physiques a répétition, l’international centrafricain (21 sélections) peine à enchaîner les rencontres et cela agace certains supporters. « Kondogbia part avec lui stp. 500 000€ par mois pour jouer 10 matchs je pense que tu peux passer à autre chose merci bonne continuation », a écrit l’un d’eux sur Instagram. Un message auquel le principal intéressé a pris le temps de répondre.