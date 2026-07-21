Mercato - PSG : Une nouvelle offre va partir pour Randal Kolo Muani !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Attendu depuis plusieurs semaines, le départ de Randal Kolo Muani tarde toujours à se concrétiser. Après l’avoir eu en prêt lors de l’exercice 2024-2025, la Juventus aimerait récupérer l’international français, de manière définitive cette fois-ci, et pourrait formuler une nouvelle offre au PSG dans les prochains jours.

De retour après son prêt à Tottenham, Randal Kolo Muani a repris l’entraînement avec le groupe Espoirs du PSG vendredi dernier, tout comme Renato Sanches (28 ans). Deux joueurs dont le club de la capitale veut se séparer cet été, mais cela ne semble pas être si facile, bien que l’international français (32 sélections, 9 buts), non retenu par Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026, ait des prétendants.

Le PSG réclame toujours 50M€ pour Kolo Muani À commencer par la Juventus. Lors de la deuxième partie de l’exercice 2024-2025, la Vieille Dame avait déjà accueilli Randal Kolo Muani en prêt et apprécie toujours son profil. Toutefois, cela fait plusieurs semaines que ce dossier n’avance pas. D’après les informations de Sky Sport Italia, le PSG, où il lui reste deux ans de contrat, n’aurait pas changé d’avis et attendrait toujours 50M€ pour céder l’attaquant âgé de 27 ans.