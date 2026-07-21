«Il nous a privé de Benzema» : Johan Micoud en veut toujours à Didier Deschamps !

L'heure est au bilan pour Didier Deschamps qui quitte son poste de sélectionneur de l'équipe de France 14 ans après son arrivée. Les avis divergent concernant la trace que laissera le champion du monde 1998, mais Johan Micoud n'est pas son plus grand fan et lui fait plusieurs reproches, notamment son choix de s'être passé de Karim Benzema pendant plusieurs années.
Arrivé sur le banc de l'équipe de France en 2012, Didier Deschamps va quitter son poste 14 ans après sa nomination. C'est donc une page importante de l'histoire du football français qui se tourne, et une autre qui devrait prochainement s'ouvrir avec Zinedine Zidane. L'heure est donc au bilan après l'élimination des Bleus en demi-finale de la Coupe du monde 2026 face à l'Espagne. Et pour Johan Micoud, il y a beaucoup de choses à dire. L'ancien joueur des Girondins de Bordeaux reproche notamment à Deschamps sa gestion de certains cas individuels, à l'image de Karim Benzema, qui n'a pas été convoqué entre 2015 et son grand retour surprise à l'occasion de l'Euro disputé durant l'été 2021.
Micoud n'est pas totalement convaincu par le bilan de Deschamps
« C’est-à-dire que quand on a fait 14 ans de mandat, et… Et cela veut dire qu’il n’y a pas beaucoup de trucs qui nous ont marqués. Quand on posait la question de savoir quelle marque il va laisser… Eh beh, dites-moi. La Coupe du Monde 2018, ok… Pour Aimé Jacquet, c’est quatre ans. Là, c’est 14 ans, et on se rappelle d’un truc il y a huit ans. Je ne lui enlève pas, mais quel truc il aura amené… », lâche l'ancien international français sur le plateau de L'EQUIPE du Soir, avant de poursuivre.
«Il nous a quand même privé de Karim Benzema»
« Bien sûr qu’il a fait une équipe de la sélection pour moi, et je trouve que c’est une bonne idée. Après, il nous a quand même privé de Karim Benzema pendant six ans par exemple… Et les six ans où il ne vient pas, c’est juste une histoire de tag, donc il nous a privé de lui qui était au sommet de son art… Ensuite, on peut parler d’Antoine Griezmann aussi, qui est passé comme si de rien n’était… . Il y a eu Knysna, et Laurent Blanc a quand même fait deux ou trois trucs, il a réajusté un petit peu… », ajoute Johan Micoud.