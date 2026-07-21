«Il nous a privé de Benzema» : Johan Micoud en veut toujours à Didier Deschamps !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'heure est au bilan pour Didier Deschamps qui quitte son poste de sélectionneur de l'équipe de France 14 ans après son arrivée. Les avis divergent concernant la trace que laissera le champion du monde 1998, mais Johan Micoud n'est pas son plus grand fan et lui fait plusieurs reproches, notamment son choix de s'être passé de Karim Benzema pendant plusieurs années.

Arrivé sur le banc de l'équipe de France en 2012, Didier Deschamps va quitter son poste 14 ans après sa nomination. C'est donc une page importante de l'histoire du football français qui se tourne, et une autre qui devrait prochainement s'ouvrir avec Zinedine Zidane. L'heure est donc au bilan après l'élimination des Bleus en demi-finale de la Coupe du monde 2026 face à l'Espagne. Et pour Johan Micoud, il y a beaucoup de choses à dire. L'ancien joueur des Girondins de Bordeaux reproche notamment à Deschamps sa gestion de certains cas individuels, à l'image de Karim Benzema, qui n'a pas été convoqué entre 2015 et son grand retour surprise à l'occasion de l'Euro disputé durant l'été 2021.

Micoud n'est pas totalement convaincu par le bilan de Deschamps « C’est-à-dire que quand on a fait 14 ans de mandat, et… Et cela veut dire qu’il n’y a pas beaucoup de trucs qui nous ont marqués. Quand on posait la question de savoir quelle marque il va laisser… Eh beh, dites-moi. La Coupe du Monde 2018, ok… Pour Aimé Jacquet, c’est quatre ans. Là, c’est 14 ans, et on se rappelle d’un truc il y a huit ans. Je ne lui enlève pas, mais quel truc il aura amené… », lâche l'ancien international français sur le plateau de L'EQUIPE du Soir, avant de poursuivre.