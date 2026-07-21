Zidane et Deschamps : C’est bien tendu entre les deux hommes, voilà l’origine du malaise

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dans quelques jours, Zinedine Zidane va officiellement succéder à Didier Deschamps comme sélectionneur de l’équipe de France. Coéquipiers lors du sacre mondial en 1998, les deux hommes se connaissent bien mais entretiennent une relation complexe.

Après quatorze années à la tête de l’équipe de France, Didier Deschamps a officiellement quitté son poste de sélectionneur après la petite finale du Mondial 2026 contre l’Angleterre (4-6). Sans surprise, Zinedine Zidane va lui succéder dans les prochains jours, lui qui attend que la place se libère depuis de longues années. Entre les deux anciens coéquipiers, le respect est grand, mais des tensions ont également existé.

Les origines du malaise entre Zidane et Deschamps Comme le rappelle L’Équipe dans ses colonnes du jour, l’entente entre Zinedine Zidane et Didier Deschamps n’a pas toujours été simple. Durant l’épopée de 1998, l’ancien capitaine des Bleus avait notamment reproché publiquement à son numéro 10 son expulsion « impardonnable » contre l'Arabie saoudite (4-0), une sortie peu appréciée par ZZ que DD avait immédiatement regretté. « A peine arrivé à Clairefontaine au retour, il avait été mis au courant, avait raconté Deschamps en 2018. Je l’ai calmé tout de suite, je lui ai dit "zizou excuse moi, j’ai fait une connerie, j’en fais moi aussi. Je n’aurais pas dû". »