Succession de Gonçalo Ramos : Le PSG plombé par la finale de la Coupe du monde 2026 ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à trouver rapidement un remplaçant à Gonçalo Ramos, le PSG a fait de Ferran Torres une piste sérieuse. Néanmoins, compte tenu de l'effervescence qui entoure le buteur de la finale de la Coupe du monde 2026, le club de la capitale a décidé de changer ses plans et de se montrer patient.

Cette semaine pourrait être décisive pour le mercato du PSG. Et pour cause, elle se situe entre la fin de la Coupe du monde et la reprise de l'entraînement prévue le 25 juillet. Par conséquent, plusieurs dossiers pourraient connaître un coup d'accélérateur, à commencer par Lucas Digne, dont le retour devrait être officialisé dans les prochaines heures. La signature de Maghnes Akliouche semble également bien engagée tandis que les discussions concernent le transfert de Yan Diomandé pourraient prendre un peu plus de temps.

Le but de Ferran Torres change tout Mais le cas qui risque de prendre le plus de temps est celui de Ferran Torres dont le profil plaît grandement à Luis Enrique pour compenser le départ de Gonçalo Ramos et offrir une concurrence à Ousmane Dembélé. Et alors que le PSG a décidé d'accélérer sur la majeure partie de ses dossiers, L'EQUIPE explique que ce sera le cas inverse concernant l'attaquant du FC Barcelone, dont le contrat s'achève en 2027. Et pour cause, Ferran Torres a offert le titre de champion du monde à l'Espagne en marquant en prolongations lors de la finale contre l'Argentine (1-0) ce qui le fait passer dans une autre dimension. Conscient que l'effervescence autour de l'attaquant de la Roja ne jouer pas en sa faveur pour négocier un transfert, le PSG aurait donc décidé de laisser retomber l'emballement médiatique autour de Ferran Torres avant de négocier plus concrètement son transfert.