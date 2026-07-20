Mercato - Nouvelle bombe sur le PSG : Fin de la piste Yan Diomandé à cause d’un problème inattendu ?

Après les départs de Gonçalo Ramos et de Kang-in Lee, le Paris Saint-Germain souhaite s'activer sur le front des arrivées en ce mercato estival. Un nom revient régulièrement depuis quelques semaines et c'est celui de Yan Diomandé, qui après avoir réalisé de très belles prestations à la Coupe du monde 2026 affole le marché des transferts.
Quand une équipe gagne deux Ligues des Champions consécutivement, il est difficile de trouver des joueurs pouvant la renforcer. Luis Campos devra tout de même faire quelque chose, puisque l'attaque du PSG a déjà été affaiblie par deux départs, avec Gonçalo Ramos qui est parti à l'AC Milan et Kang-in Lee qui a pris la direction de l'Atlético de Madrid.
Le PSG prêt à lâcher Diomandé
Les plus grands noms de la planète ont été liés au club parisien depuis le début du mercato estival, avec notamment un Ferran Torres qui vient à peine d'être couronné Champion du monde avec l'Espagne. Mais la piste qui a le plus fait parler du côté du PSG mène à Yan Diomandé, révélation de la saison dernière avec le RB Leipzig, dont le prix a totalement explosé. On parle en effet d'un transfert à plus de 120M€ pour l’international ivoirien de 19 ans, acheté pour seulement 20M€ en juillet 2025.
Tout sur Junior Kroupi ?
Il ne devrait pourtant pas poser sa valise à Paris. D'après les informations de Malick Traoré, le PSG aurait décidé de jeter l'éponge pour Yan Diomandé, à cause notamment de la complexité de ce dossier et plus précisément ses droits à l'image. Le journaliste de la Nouvelle chaîne ivoirienne annonce ainsi que les Parisiens auraient déjà trouvé leur nouvelle cible et il s'agirait d'Elie Junior Kroupi, qui a totalement explosé depuis son départ du FC Lorient pour la Premier League et Bournemouth. Son prix a toutefois lui aussi fait un énorme saut en avant, puisque le site spécialisé Transfermarkt l'évalue déjà à plus de 70M€.