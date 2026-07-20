Mercato - Nouvelle bombe sur le PSG : Fin de la piste Yan Diomandé à cause d’un problème inattendu ?

Axel Cornic

Après les départs de Gonçalo Ramos et de Kang-in Lee, le Paris Saint-Germain souhaite s'activer sur le front des arrivées en ce mercato estival. Un nom revient régulièrement depuis quelques semaines et c'est celui de Yan Diomandé, qui après avoir réalisé de très belles prestations à la Coupe du monde 2026 affole le marché des transferts.

Quand une équipe gagne deux Ligues des Champions consécutivement, il est difficile de trouver des joueurs pouvant la renforcer. Luis Campos devra tout de même faire quelque chose, puisque l'attaque du PSG a déjà été affaiblie par deux départs, avec Gonçalo Ramos qui est parti à l'AC Milan et Kang-in Lee qui a pris la direction de l'Atlético de Madrid.

Le PSG prêt à lâcher Diomandé Les plus grands noms de la planète ont été liés au club parisien depuis le début du mercato estival, avec notamment un Ferran Torres qui vient à peine d'être couronné Champion du monde avec l'Espagne. Mais la piste qui a le plus fait parler du côté du PSG mène à Yan Diomandé, révélation de la saison dernière avec le RB Leipzig, dont le prix a totalement explosé. On parle en effet d'un transfert à plus de 120M€ pour l’international ivoirien de 19 ans, acheté pour seulement 20M€ en juillet 2025.