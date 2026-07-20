Une star de l’équipe de France avec Kylian Mbappé : Le Real Madrid prend une décision pour ce transfert historique !

Pierrick Levallet

Le Real Madrid souhaite à tout prix éviter de revivre une saison blanche. Le club madrilène s’est donc montré très actif sur le mercato et ne compterait pas s’arrêter en si bon chemin. Les dirigeants merengue aimeraient notamment faire venir Michael Olise pour entourer Kylian Mbappé. La Casa Blanca aurait d’ailleurs pris une décision pour le transfert du joueur de 24 ans.

La saison blanche de l’exercice passé a visiblement laissé des traces au Real Madrid. Le club madrilène souhaite éviter de revivre un tel scénario et s’est donc montré actif sur le mercato jusqu’à présent. Les Merengue ont mis la main sur Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Bernardo Silva et Denzel Dumfries. Mais Florentino Pérez ne compterait pas s’arrêter là. Le président du Real Madrid serait véritablement obsédé par Michael Olise pour entourer Kylian Mbappé. La Casa Blanca aurait cependant pris une décision dans ce dossier.

Le Real Madrid ne veut pas enfoncer le Bayern Munich avec Michael Olise Comme le rapporte AS, le Real Madrid souhaiterait respecter le Bayern Munich sur le mercato afin de conserver de bonnes relations. En ce sens, les pensionnaires de la Liga ne souhaiteraient pas aggraver la situation avec Michael Olise, dont les fuites récentes au sujet de son avenir ont mis le club bavarois dans une situation délicate. Par ailleurs, les Merengue auraient conscience qu’il faudra sans doute débourser aux alentours de 223M€ pour l’international français. Cette somme ferait de lui le joueur le plus cher de l’histoire et éclipserait les 222M€ déboursés par le PSG pour Neymar en 2017.