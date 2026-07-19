Kylian Mbappé : Sa photo d'Ester Exposito est devenue virale sur les réseaux sociaux !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C'est un secret de polichinelle, certes, mais Kylian Mbappé et Ester Exposito vivent une relation amoureuse. En riant aux déclarations des invités de l'émission du Bridge en avril dernier, l'attaquant du Real Madrid confirmait la tendance et les clichés des photographes dans la presse. Sur son compte Instagram, Mbappé a effectué une fausse manipulation qui fait sensation sur les réseaux sociaux.

Cela fait plusieurs mois que Kylian Mbappé partage sa vie avec Ester Exposito. L'actrice espagnole de 26 ans a pu acquérir une notoriété internationale grâce à sa participation au casting de la série Elite où elle interprétait le personnage de Carlo Roson Caleruega. Que ce soit à Paris, à Madrid ou à Cagliari, Mbappé et sa petite amie ont été aperçus par les photographes.

Kylian Mbappé et Ester Exposito sembleraient s'être retrouvés cette semaine Engagé à la Coupe du monde 2026 avec l'équipe de France pendant un mois aux Etats-Unis, le capitaine de l'équipe de France aurait particulièrement mal vécu l'élimination en demi-finale de ce Mondial face à l'Espagne le 14 juillet dernier. C'est du moins l'information récemment communiquée par RMC Sport. Au point où Ester Exposito l'aurait retrouvé cette semaine en allant même le soutenir à Miami pour le match de la troisième place samedi perdu par les Bleus face à l'Angleterre (4-6).