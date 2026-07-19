Équipe de France - La piste Fabien Barthez confirmée : Voilà à quoi pourrait ressembler le futur staff de Zinedine Zidane

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Maintenant que l’ère Didier Deschamps est terminée, place à celle de Zinedine Zidane, qui devrait être annoncé d’ici à la fin du mois de juillet, comme indiqué par le président de la FFF, Philippe Diallo. En ce sens, on sait à peu près à quoi ressemblera le staff de l’ancien entraîneur du Real Madrid, qui pourrait être notamment accompagné par Fabien Barthez.

« Je souhaite à l’équipe de France et à mon successeur que ça se passe le mieux possible. » Samedi soir, Didier Deschamps a mis un terme à son aventure sur le banc de l’équipe de France par une défaite face à l’Angleterre (4-6) en petite finale de la Coupe du monde 2026. 14 ans après, les Bleus auront très bientôt un nouveau sélectionneur dont on connaît déjà le nom depuis un moment : Zinedine Zidane.

Qui accompagnera Zidane en équipe de France ? Si cela n’a pas été confirmé par Philippe Diallo, c’est un secret de polichinelle et l’ancien entraîneur du Real Madrid prendra, sauf énorme retournement de situation, la suite de Didier Deschamps. D’après les informations de L’Équipe, son staff sera composé de certaines personnes l’ayant déjà accompagné dans la capitale espagnole : David Bettoni, adjoint numéro 1, Hamidou Msaidie, second adjoint, Stéphane Plancque, analyste notamment chargé de superviser les adversaires, et Grégory Dupont, ancien préparateur physique de la Casa Blanca.