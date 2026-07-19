Équipe de France - «Je souhaite à mon successeur…» : Didier Deschamps envoie un message à Zinedine Zidane après sa dernière

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avant l’arrivée attendue de Zinedine Zidane, Didier Deschamps a dirigé son dernier match à la tête de l’équipe de France samedi contre l’Angleterre (4-6), en petite finale de la Coupe du monde 2026. Après la rencontre, celui qui vient de mettre un terme à 14 ans en tant que sélectionneur des Bleus a eu des mots pour son successeur.

14 ans après sa prise de fonction, Didier Deschamps a fini son histoire avec l’équipe de France par une quatrième place à la Coupe du monde 2026. Les Bleus ont totalement raté leur première mi-temps samedi contre l’Angleterre en petite finale. Menés de quatre buts à la pause, ils ont réagi en seconde période, mais se sont tout de même inclinés (4-6) pour ce qui était le dernier match de Didier Deschamps en tant que sélectionneur, avant de passer le relais à Zinedine Zidane, selon toute vraisemblance.

« Il y a tout pour que cette équipe de France se maintienne au plus haut niveau » Il a justement eu des mots pour son successeur après la rencontre. « Le potentiel est là, il y a de formidables joueurs, qui vont grandir à travers cette expérience, il y a tout pour que cette équipe de France se maintienne au plus haut niveau. Je ne souhaite pas le malheur, je souhaite à l’équipe de France et à mon successeur que ça se passe le mieux possible. Ce qui est sûr, c’est que comme je l’ai dit, après, je deviendrai un supporter silencieux », a déclaré Didier Deschamps en conférence de presse, lui qui n’a pas écarté la possibilité d’échanger avec celui qui le remplacera. « On ne m’a rien demandé. Pour le moment, il est prévu que je parte en vacances profiter des miens, mais bon… »