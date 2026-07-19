Coupe du monde 2026 - «C’est inadmissible» : Adrien Rabiot critique le comportement des Bleus après France/Angleterre !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Samedi soir, l’équipe de France s’est inclinée face à l’Angleterre (4-6) en petite finale de la Coupe du monde 2026, après une première mi-temps catastrophique à l’issue de laquelle les Bleus comptaient quatre buts de retard. Après la rencontre, Adrien Rabiot a pointé du doigt le comportement de certains de ses coéquipiers, pas acceptable à ce niveau et pour la dernière de Didier Deschamps.

Quatre. C’est le nombre de buts de retard qu’accusait l’équipe de France samedi à la mi-temps de sa petite finale face à l’Angleterre (4-6), et le nombre de changements effectués par Didier Deschamps avant d’entamer la seconde. Les Bleus sont passés complètement à côté de leur première période, mais se sont tout de même repris en seconde et ont bien failli accrocher les prolongations, avant le coup de grâce de Jude Bellingham au bout du temps additionnel.

« Certains comportements, c’est assez inadmissible » « On est entrés d’une manière assez honteuse dans cette première mi-temps », a réagi Adrien Rabiot au micro de beIN SPORTS. « J’ai vu des comportements de certains joueurs que je n’avais jamais vus jusqu’ici pour un match comme ça. C’est un peu décevant parce que c’était le dernier match, bien figurer dans cette compétition. Il ne faut pas oublier tout ce qu’on a fait. C’est vrai qu’il y a beaucoup de déception après cette demi-finale perdue contre l’Espagne, mais il y avait un travail à faire jusqu’au bout. On ne peut pas se contenter de bâcler les choses comme ça. Évidemment, on s’est repris à la mi-temps, on s’est parlé et on a dit qu’il fallait quand même un peu d’orgueil, montrer autre chose. Ça a été nettement mieux en seconde période, mais sur la première mi-temps, certains comportements, c’est assez inadmissible. »