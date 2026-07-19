Ousmane Dembélé «sacrifié» : Zinedine Zidane prend une première décision radicale ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le mandat de Didier Deschamps vient officiellement de prendre fin, et sans surprise, c'est Zinedine Zidane qui va le remplacer. L'ancien numéro 10 des Bleus sera très attendu sur le banc des Bleus, mais cela pourrait surtout faire des victimes. Pour Walid Acherchour, Ousmane Dembélé sera même sacrifié par Zizou.

Voilà c'est fini. Après 14 ans à la tête de l'équipe de France, Didier Deschamps n'est plus le sélectionneur de l'équipe de France. C'est Zinedine Zidane qui va luis succéder. En privé, l'ancien numéro numéro 10 des Bleus prépare déjà son projet sportif qui est très attendu. Et Walid Acherchour pense que Zizou va prendre des décisions fortes, en commençant par sacrifier Ousmane Dembélé.

Dembélé, le grand perdant de l'arrivée de Zidane ? « S’il y a bien un enseignement à tirer de cette Coupe du monde, c’est que Dembélé, à droite, est une mauvaise chose pour tout le monde. Pour l’équipe de France et pour le joueur. Car Dembélé n’est plus un ailier, n’est plus un joueur de un contre un, n’est plus un joueur de déséquilibre. C’est un joueur capable de presser très fort, d’incarner une attaque comme leader de par son changement de position et sa qualité de passe ou de finition. On l’a vu avec le PSG. Mais ce n’est plus un ailier. Et cette équipe de France a été dans la compensation, dans le compris footbalistique pour ne pas frustrer les statuts. Et on l’a encore vu contre l’Espagne, même avec des performances médiocres d’Olise et Dembélé, Deschamps n’a pas pu trancher », lance-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant de poursuivre.