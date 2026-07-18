Equipe de France - La première grande décision de Zidane est révélée sur RMC : «Oubliez Rayan Cherki»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Rayan Cherki va-t-il s'imposer en équipe de France lorsque Zinedine Zidane tiendra les rênes de la sélection ? C'est la question que les fans de l'international français de 22 ans peuvent se poser. Cependant, dans la lignée de Didier Deschamps, le Ballon d'or 98 ne lui fera pas une place de choix dans son onze de départ d'après Walid Acherchour.

Ce samedi 18 juillet restera le jour du dernier match de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France après 14 années de service. Pour cette petite finale de la Coupe du monde 2026 au cours de laquelle DD a opté pour une disposition tactique en 4-2-3-1, avec un numéro 10 en la personne de Michael Olise, un changement important devrait avoir lieu sous Zinedine Zidane qui va prendre la suite de Deschamps à la tête de l'équipe de France après le Mondial.

«Oubliez Rayan Cherki, je l'ai vu au Real Madrid, pragmatisme» Selon Walid Acherchour, Zinedine Zidane repartira sur une formation en 4-3-3 comme il l'a souvent fait au Real Madrid (2016-2018 puis 2019-2021) sans Rayan Cherki ni Ousmane Dembélé. « Il va refaire un 4-3-3, une sentinelle, deux milieux relayeurs : Zaïre-Emery - Rabiot, ou Zaïre-Emery - Koné. Oubliez Rayan Cherki, je l'ai vu au Real Madrid, pragmatisme. Il va mettre une sentinelle devant la défense et devant c'est Olise à droite, Doué à gauche et Mbappé dans l'axe. C'est comme ça que je vois le truc. Je vois Methalie en latéral gauche ou Truffert. Pour moi, il va y avoir un renouvellement. A droite, il y aura Malo Gusto parce que Jules Koundé est en train de se muscler comme jamais je ne sais pas ce qu'il fait à la salle, mais il n'a plus d'explosivité. Et après tu as Upamecano - Konaté parce que Saliba est pour le moment blessé ».