C'est fini pour Didier Deschamps : «Le coach laissera une trace indélébile», le dernier hommage de l'équipe de France

Axel Cornic

Une des pages les plus importantes du football français se tourne, avec le départ de Didier Deschamps. En poste depuis 2012, le sélectionneur de l'équipe de France a dirigé son dernier match ce samedi lors de la petite finale de la Coupe du monde 2026, face à l'Angleterre (4-6).

L'émotion était grande ce samedi. Après la désillusion de la demi-finale perdue contre l'Espagne (0-2), l'équipe de France se retrouvait à disputer une petite finale assez particulière. C'était en effet le dernier match de Didier Deschamps en tant que sélectionneur et les joueurs devaient sans aucun doute avoir la tête ailleurs, avec une entame catastrophique.

« Le peuple français gardera une très bonne image de lui » L'équipe de France a frôlé la correctionnelle face à l'Angleterre, avec notamment ce qui restera sans aucun doute comme l'une des pires premières mi-temps de son histoire. Mais les Bleus se sont ensuite repris et ont souhaité offrir une meilleure sortie à Didier Deschamps, qui ne devrait pas être oublié de sitôt. « Le peuple français gardera une très bonne image de lui. Il a réussi à remettre l’équipe de France au plus haut niveau » a assuré le latéral tricolore Malo Gusto, après cette petite finale de la Coupe du monde 2026.