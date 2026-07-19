«Merci Didier» : La FFF rend un dernier hommage à Deschamps avant l'annonce tant attendue pour Zidane !

14 ans après, l’histoire de Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l’équipe de France s’est conclue par une défaite face à l’Angleterre (4-6) samedi en petite finale de la Coupe du monde 2026. Dans un communiqué, la FFF lui a rendu un dernier hommage, avant l’arrivée attendue de Zinedine Zidane pour le remplacer.
La fin d’une ère et le début d’une nouvelle. Samedi, Didier Deschamps dirigeait son tout dernier match à la tête de l’équipe de France, face à l’Angleterre (4-6) en petite finale de la Coupe du monde 2026. Avant l’arrivée de Zinedine Zidane, dont le nom devrait être annoncé « d’ici la fin du mois », dixit Philippe Diallo, la FFF a publié un communiqué afin de saluer le travail accompli par DD ces 14 dernières années avec les Bleus.
« Didier Deschamps referme un quart de siècle d’un engagement exceptionnel au service des Bleus »
« La FFF salue et remercie le sélectionneur national Didier Deschamps pour le travail exceptionnel accompli à la tête de l’équipe de France depuis 2012. En quittant, dans quelques jours, ses fonctions de sélectionneur de l’Équipe de France, Didier Deschamps referme un quart de siècle d’un engagement exceptionnel au service des Bleus et du football français. Il est des parcours qui marquent durablement l’histoire d’une institution et d’un pays. Didier Deschamps a incarné l’exigence, la rigueur, le sens du collectif et l’amour du maillot bleu. Sous son autorité, pendant quatorze ans, l’Équipe de France a retrouvé crédibilité, respect et amour en demeurant au plus haut niveau mondial, remportant la Coupe du monde 2018, la Ligue des Nations 2021 et atteignant plusieurs finales majeures, tout en conservant une régularité hors-normes », peut-on lire dans le communiqué de la FFF.
« Son empreinte restera indélébile »
« Au-delà des cent quatre-vingt-cinq matchs disputés, des cent-vingt victoires, Didier Deschamps a su transmettre une culture de la performance et de la responsabilité qui restera une référence pour les générations futures. Il a accompagné l’éclosion de nombreux internationaux, fédéré plusieurs groupes autour de valeurs fortes et contribué à renforcer le lien unique entre les Français et leur équipe nationale. Capitaine de l’équipe championne du monde en 1998, champion d’Europe en 2000, puis sélectionneur champion du monde vingt ans plus tard, Didier Deschamps occupe une place à part dans l’histoire du football français. Peu auront autant donné au maillot bleu, comme joueur puis comme sélectionneur », a ajouté la FFF, avant de conclure : « La Fédération et ses salariés saluent sa disponibilité et son engagement. Son empreinte restera indélébile, à Clairefontaine comme dans le cœur des millions de supporters où des bénévoles qu’il n’oubliait jamais. La Fédération Française de Football tient à lui exprimer son infinie reconnaissance. Merci, Didier ! »